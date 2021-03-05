Спортивные мероприятия на 2021 год, монета с Екатеринбургом и первая квартира Бориса Ельцина: главное в номере "ОГ" за 5 марта

Добрый день, дорогие читатели! Представляем вашему вниманию свежий номер газеты, в котором каждый найдет для себя что-то интересное.

В Свердловской области утвердили перечь значимых физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год. В списке – 11 событий. Это и чемпионаты Европы, и этапы Кубков мира, и международные соревнования. «Облгазета» представляет календарный обзор главных спортивных событий года, где почти каждый месяц будет что посмотреть. Ближайшее событие – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью, который пройдет в Нижнем Тагиле 12–14 марта.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил отличившимся работникам молочной отрасли благодарственные письма и дипломы, а лучшей доярке, оператору машинного доения ООО «Некрасово-1» Светлане Исаковой, – автомобиль. О том, как женщина решила распорядиться подарком, читайте здесь.

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать, что будет изображено на оборотной стороне новой 10-рублёвой монеты, которую Банк России выпустит в рамках серии «Города трудовой доблести». На портале екатеринбург.рф проводится онлайн-голосование. Предстоит выбрать один из трёх вариантов: мемориал детям войны и труженикам тыла; памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу; монумент «Седой Урал». Подробности можно узнать в материале "Облгазеты".

«Облгазета» продолжает экскурсию по адресам, где жил наш земляк, первый Президент России Борис Ельцин. Первую квартиру в центре города (пр. Ленина, 53) Борис Николаевич получил через два месяца после того, как его назначили главным инженером домостроительного комбината (ДСК) в Свердловске. Здесь семья Ельциных прожила с 1963 по 1968 годы. О том, как глава семьи делал ремонт, почему эта квартира нравилась Наине Иосифовне, вы узнаете из материала «ОГ».

Свердловчане вовсю строят планы на лето. Традиционно популярны Краснодарский край и Крым. Активно выбирают туристы, как рассказал «Областной газете» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, Челябинскую область, Татарстан, Алтай, Калужскую и Калининградскую область.

Нынешней зимой, которая не скупилась на осадки и морозы, водители настрадались и от снежных заносов на дорогах, и от гололеда. Реагенты, которыми щедро посыпают трассы, превращают снег в грязную жижу, от которой водители тоже не в восторге. В чем же решение проблемы? В этом разбирался журналист «Облгазеты».