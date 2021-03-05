В преддверии Международного женского дня на Среднем Урале откроются более 20 ярмарок

Своей любимой можно присмотреть сладости или сувениры ручной работы. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие выходные в городах Свердловской области пройдут ярмарки. Это хорошая возможность приобрести возлюбленной, маме, сестре и бабушке подарки на 8 Марта. Со списком вещей, которые дарить нельзя, можно ознакомиться тут.

Ранее стало известно, что на центральной площади Екатеринбурга свою работу возобновит ярмарка выходного дня. Посетителей ждут с 09:00 до 17:00 6 и 7 марта. Горожан и гостей уральской столицы будут радовать свежей и качественной продукцией. Своим любимым женщинам предлагается приобрести сладости или сувениры ручной работы. С другими ярмарочными площадками, которые действуют в муниципалитете, можно ознакомиться ниже.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах и сёлах региона пройдут ярмарки, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, рассчитанному на 2021 год. Он размещён на сайте регионального министерстве АПК.

В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в 16 муниципалитетах:

Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки круглый год (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Щварца, 17 (до 7 февраля);

(Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки круглый год (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также по адресу ул. Академика Щварца, 17 (до 7 февраля); Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна идёт" (5-8 марта);

(ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна идёт" (5-8 марта); Кировград (ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна идёт" (5-8 марта);

(ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна идёт" (5-8 марта); посёлок Левиха , (в районе дома № 12 ул. Куйбышева) – универсальная ярмарка "Народные промыслы" (6 марта с 9:00 до 17:00);

, (в районе дома № 12 ул. Куйбышева) – универсальная ярмарка "Народные промыслы" (6 марта с 9:00 до 17:00); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 7 марта включительно);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 7 марта включительно); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (6 марта);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (6 марта); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года); Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (5-8 марта);

(ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (5-8 марта); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (7 марта);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (7 марта); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания № 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (5-8 марта);

(ул. Молодёжная в районе здания № 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (5-8 марта); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (6 и 7 марта);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (6 и 7 марта); Верхотурье (в районе улиц Советская, 1 и Карла Маркса, 2) – универсальная ярмарка (7 марта с 11:00 до 15:00);

(в районе улиц Советская, 1 и Карла Маркса, 2) – универсальная ярмарка (7 марта с 11:00 до 15:00); село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00);

(ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям с 11:00 до 15:00); Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а также на ул. Калинина, 47 6 марта;

(на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а также на ул. Калинина, 47 6 марта; Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Добавим, Правительство России рекомендовало регионам оказать содействие в работе розничных рынков и ярмарок. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточнялось, что места с наиболее высокой проходимостью необходимо отдать тем, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.