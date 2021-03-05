Под Новоуральском появится новое хранилище радиоактивных отходов

Хранилище планируют эксплуатировать вплоть до 2036 года. Фото: сайт НО РАО.

Госкорпорация "Росатом" выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов 3 и 4 классов вблизи Новоуральска. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами показал фотографии хранилища.

По информации, опубликованной национальным оператором, пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов под Новоуральском начал работать ещё в ноябре 2016 года. Первая очередь хранилища вмещает в себя 15 000 кубометров.

В 2018 году была проведена реконструкция объекта. Хранилище планируют эксплуатировать вплоть до 2036 года.

Фото: сайт НО РАО

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на строительство дополнительных хранилищ приповерхностного пункта окончательной изоляции прошли в период с 22 по 28 августа 2020 года. Отметим, что в ноябре 2020 года НО РАО в рамках круглого стола на онлайн-площадке Х Школы-конференции молодых атомщиков Сибири организовал дистанционную дискуссию, посвящённую вопросам информационного взаимодействия в новых условиях пандемии.

Сейчас НО РАО проходит процедуру лицензирования нового склада радиоактивных отходов, по завершению которой объект будет введён в эксплуатацию. Положительное заключение Росприроднадзора оператор получил 15 января 2021 года, сейчас НО РАО ожидает получения лицензии Ростехнадзора.

Фото: сайт НО РАО

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