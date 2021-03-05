Расширенное заседание коллегии прокуратуры Свердловской области прошло без прокурора Сергея Охлопкова

Участники заседания обсудили итоги работы органов прокуратуры в 2020 году, а также наметили планы по укреплению правопорядка в нынешнем году. Фото: сайт полпреда Президента РФ в УрФО.

В Свердловской области прошло расширенное заседание коллегии региональной прокуратуры. В нём приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Участники заседания обсудили итоги работы органов прокуратуры в 2020 году, а также наметили планы по укреплению правопорядка в нынешнем году. Владимир Якушев обратил особое внимание на факты несоблюдения прав уральцев в сфере оплаты труда.

"Прокурорами области в прошлом году только в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда выявлено 9,5 тысяч нарушений закона. Во взаимодействии с органами власти региона погашены долги по заработной плате на сумму в полмиллиарда рублей", - передаёт слова Владимира Якушева пресс-служба полпредства Президента в УрФО.

Также в заседании принял участие заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, который сообщил, что в прошедшем году прокуроры пресекли более 72 тыс. преступлений. Особое внимание уделялось правонарушениям в социальной и экономической сферах, в частности, нарушению трудовых прав граждан и законодательства при оказании жилищно-коммунальных услуг.

В свою очередь Евгений Куйвашев отметил продуктивное взаимодействие между областным правительством и органами прокуратуры.

"В регионе выстроены конструктивные взаимоотношения между органами государственной власти и прокуратурой области. Такое тесное взаимодействие позволяет уверенно решать самые сложные и масштабные задачи. Прежде всего, по реализации национальных проектов, обеспечению роста экономики, укреплению безопасности, повышению качества жизни уральцев", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Расширенное заседание коллегии прокуратуры Свердловской области провёл и.о. прокурора региона Владимир Маленьких. Судя по снимкам и пресс-релизам, Сергея Охлопкова на заседании не было. Как сообщает ряд СМИ, Сергей Охлопков, с 2011 года занимавший пост областного прокурора, в феврале 2021 года попрощался с коллегами и ушёл в отпуск, после которого намеревался уйти на пенсию.

Сообщается также, что новым прокурором Свердловской области уже назначен заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов, однако официальная информация на данный момент отсутствует. В пресс-службе прокуратуры "Областной газете" сообщили, что сведений об отставке Сергея Охлопкова у них нет. Кроме того, и Борис Крылов, и Сергей Охлопков до сих пор есть на сайтах прокуратур Новосибирской и Свердловской областей на своих должностях.