Знак учреждён для поощрения граждан, непрерывно состоящих в браке не менее 50 лет, за создание крепкой семьи, в которой были воспитаны один или несколько детей

4 марта в региональном министерстве социальной защиты состоялось вручение знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» сотруднику «Областной газеты» Леониду Поздееву и его супруге Наталии Поздеевой.

Напомним, этот знак учреждён для поощрения граждан, непрерывно состоящих в браке не менее 50 лет, за создание крепкой семьи, в которой были воспитаны один или несколько детей.

Выпускник Орджоникидзевского зенитно-ракетного училища Леонид Поздеев и выпускница Ростовского института народного хозяйства Наталия Левченко поженились 8 августа 1970 года. Первые 30 лет их совместной жизни прошли в военных гарнизонах Сибирского, Закавказского и Уральского военных округов. Леонид Поздеев после окончания в 1982 году Ленинградского высшего военно-политического училища проходил службу в редакциях центральных военных изданий — журнала «Советский воин» и газеты «Красная звезда». После увольнения с военной службы работал постоянным корреспондентом центрального журнала Министерства обороны РФ «Ориентир» по Уральскому военному округу, затем редактором в екатеринбургском издательстве «Реал-Медиа», а с февраля 2007 года трудится в редакции газеты «Областная газета».

За годы совместной жизни Леонид и Наталия Поздеевы вырастили двоих сыновей, а в настоящее время участвуют в воспитании пятерых внуков.

Знаком отличия «Совет да любовь» они награждены указом губернатора Свердловской области № 738-УГ от 24 декабря 2020 года.

Фото 1970 года. Леонид и Наталия незадолго до свадьбы. Фото: Из личного архива семьи Поздеевых

Опубликовано в №040 от 10.03.2021