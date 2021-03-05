Ко дню рождения у «ОГ» появилась электронная версия первых выпусков

Работа по оцифровке «Областной газеты» в Белинке ведётся ежедневно. Фото: Павел Ворожцов

К 31-летию «Областной газеты», которое будет отмечаться 8 марта, в библиотеке имени Белинского оцифровали первые выпуски издания. На сайте Белинки читателям уже доступны 552 номера, вышедших в свет с 1990 по 1994 год.

Договор о создании полного электронного архива газеты был заключён с библиотекой 1 декабря 2020 года. Тогда главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин и директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Ольга Опарина подписали соответствующее соглашение. Оно предполагает создание цифровых версий газеты за период с марта 1990-го по октябрь 2010 года: более поздние номера в PDF-формате уже есть на сайте нашего издания.

По словам заведующего Региональным центром цифровых библиотечных технологий Евгения Негуляева, на оцифровку первой партии газетных номеров ушло несколько месяцев. В ближайшее время специалисты намерены завершить работу над вторым фрагментом, в который войдут около тысячи номеров, выпущенных с 1995 по 1999 год. Полный электронный архив «Областной газеты» будет готов к осени этого года.

В Белинке рассказали о том, как проходит процесс перевода газетных страниц в «цифру». Это делается по принципу конвейера: вся подшивка целиком поэтапно проходит через несколько отделов в библиотеке, с каждым номером отдельно не работают.

Сначала специалисты отбирают наиболее качественные варианты оригиналов, если такой выбор есть, расшивают газетные подшивки, чистят и реставрируют их при необходимости. Этот процесс может занимать даже больше времени, чем последующее сканирование. Оцифровка экземпляров проводится на специальном сканере. Затем оцифрованный материал обрабатывают, выводят в PDF-формат, разрезают по отдельным номерам, создают их метаописания, где указываются дата выхода номера, его объём, а также сведения о дефектности экземпляра. Последнее необходимо для того, чтобы при получении более качественного материала на него можно было заменить пострадавший вариант. На последнем этапе специалисты проверяют оцифрованный массив, устраняют ошибки, если они возникают. Только после этого газету публикуют в электронной библиотеке Белинки.

Во всём процессе задействованы пять-шесть человек. Большая часть работы ложится на плечи женщин – Евгении Шуминовой, которая занимается сканированием экземпляров, и Елены Лисиной, обязанности которой заключаются в обработке графических файлов и учёте оцифрованных материалов. Общее руководство процессом оцифровки осуществляет заведующая сектором «Региональный центр создания электронных документов» Елена Климова.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №039 от 06.03.2021