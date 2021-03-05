Уральцы к 8 Марта заказали косметику и духи на сумму 1,7 миллиона долларов

Объём ввезённых товаров для красоты уменьшился по сравнению с прошлым годом на 30%, но их стоимость выросла в два раза. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

К 8 Марта на Урал были доставлены 74 тонны косметики и парфюмерии мировых брендов на общую сумму 1,7 млн долларов. Объём ввезённых товаров для красоты уменьшился по сравнению с прошлым годом на 30%, но их стоимость выросла в два раза.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в первые два месяца 2021 года на Урал завезли в 65 раз больше парфюма, чем за аналогичный период в 2020. Стоимость импортированных духов превышает 200 тыс. долларов.

Более 50% всех товаров для красоты ввозится из Франции, по 11% приходится на Польшу, Китай и Италию, а на Германию и Австралию - 6% и 5% соответственно. В 2021 году на Урал ввезли на 50% меньше средств для маникюра и педикюра, а также на 33% меньше средств по уходу за кожей, однако количество экспортированных губных помад и других средств этой категории увеличился на 40%.

Наибольшую часть ввезённых товаров для красоты составляют средства для ухода за кожей - 68% от всей импортированной на Урал продукции. Доля парфюма составляет 13%, средства для макияжа глаз и губ - 10% и 6% соответственно, пудра - 2%, а средства для маникюра и педикюра - 1%.

"С начала года уральскими таможенниками вблизи российско-казахстанской границы предотвращен ввоз 25 тысяч немаркированных флаконов с парфюмом стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей (согласно сопроводительным документам). Учитывая рыночную стоимость брендового парфюма, цена занижена в десятки раз", - заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, напомнив, что обязательная маркировка духов и туалетной воды введена с 1 октября 2020 года.

Добавим, что к 8 Марта в Екатеринбург также доставили 504 тонны цветов – 7 миллионов роз, хризантем, гвоздик, лилий и орхидей.