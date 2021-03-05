Красноуфимск признан лучшим по итогам призыва

Весной и осенью прошлого года военкоматы области призвали 7 403 свердловских новобранца Фото: Павел Ворожцов

На очередном заседании призывной комиссии Свердловской области подведены итоги конкурса среди муниципальных образований на лучшую подготовку молодёжи к военной службе, по военно-патриотическому воспитанию, по организации и проведению призыва граждан на военную службу в 2020 году.

В масштабе страны конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства РФ с 2000 года. Его итоги ежегодно к Дню Победы 9 мая подводит Центральная конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Минобороны, федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Регионам-победителям вручается переходящий вымпел (а также его уменьшенная копия для постоянного хранения) и денежные премии для награждения особо отличившихся в организации призыва и военно-патриотической работы. Но до этого, к Дню защитника Отечества, предварительные итоги конкурса среди регионов ежегодно подводятся в военных округах, а среди муниципальных образований — в республиках, краях и областях России.

В Центральном военном округе из 29 входящих в него регионов победителем конкурса за 2020 год признана Республика Башкортостан, военкоматы которой направили в прошлом году в войска более 9 тысяч новобранцев. Об этом руководителя региона Радия Хабирова уведомил в своём письме командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

А в Свердловской области на состоявшемся заседании областной призывной комиссии губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что установленная Генштабом Вооружённых сил РФ разнарядка на призыв выполнена также в полном объёме – весной и осенью прошлого года военкоматы области призвали 7 403 свердловских новобранца, из которых 7 391 проходит сейчас военную службу в частях и подразделениях разных видов и родов войск, а 12 выбрали альтернативную гражданскую службу. Тем, кто решил встать в армейский строй, служить предстоит 12 месяцев, а тем, кто предпочёл отдать долг Родине, работая санитарами в больницах и почтальонами в отделениях связи, – 21 месяц.

Победителем конкурса среди муниципальных образований Свердловской области второй год подряд был признан городской округ Красноуфимск, набравший наибольшее количество баллов по организации эффективности учётно-призывной работы, отбору граждан для поступления в военные вузы, повышению годности допризывников к военной службе по состоянию здоровья и другим критериям, определённым условиями конкурса.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».