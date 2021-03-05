Стали известны сроки начала массовой вакцинаии "ЭпиВакКороной"

Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнётся во второй половине марта. Фото: Галина Соловьёва.

Минздрав РФ завершил оценку вакцины "ЭпиВакКорона" на переносимость препарата лицами старше 60 лет. Гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнётся во второй половине марта.

"Завершена и оценка вакцины "Эпиваккорона", разработанной "Вектором", для использования у лиц 60 лет и старше", - передаёт слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ТАСС.

Кроме того, сегодня в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" глава центра "Вектор", который занимался разработкой второй вакцины от коронавируса, сообщил, что уже во второй половине марта в России начнётся массовая вакцинация "ЭпиВакКороной". Он напомнил, что препарат не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.

Напомним, о регистрации второй российской вакцины от COVID-19 сообщил 14 октября Президент Владимир Путин. По словам вице-премьера Татьяна Голиковой, в отличие от "Спутник V", "ЭпиВакКорона" создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус.

Первая тестовая партия "ЭпиВакКороны" прибыла в Свердловскую область 27 января.

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