Уральские дизайнеры рассказывают о том, как сделать женщину неотразимой

Многие успешные женщины всё чаще стали обращаться к индивидуальному пошиву. Фото: Павел Ворожцов

Восьмое Марта – идеальный повод для любой дамы выглядеть красивой, элегантной и неповторимой в праздник. Уральские дизайнеры и стилисты разбивают этот стереотип и заявляют о том, что быть красивой подвластно любой женщине хоть каждый день. Для этого надо выбирать правильную одежду, всегда выглядеть опрятно, уметь следовать за актуальными тенденциями и дружить с модой, оставаясь при этом верной собственному стилю. Наши интересные героини сегодня – талантливые женщины, которые следуют своему предназначению – делать модными других женщин.

Дизайнер по эксклюзиву

Участие в Уральской «Неделе моды» – всегда триумф для модельера. Фото: Елена Прохорова

Многие успешные женщины всё чаще стали обращаться к индивидуальному пошиву – ведь заказчица получает уникальную вещь, которую она точно не встретит на другой даме на одном из светских раутов.

На Урале есть модельер, который двигается именно в таком направлении и идёт по собственному пути, более увлекательному и интересному. Елена Прохорова, без преувеличения, уникальный дизайнер для Екатеринбурга. Инженер-технолог тканей по образованию, модельер уже более тридцати лет работает с трикотажем, при этом каждую деталь своего изделия она вывязывает и собирает вручную.

– Для каждой клиентки я создаю эксклюзивное изделие исходя из её особенностей. То есть если женщина заказала у меня платье – оно будет одно такое во Вселенной. Качеству созданных мною изделий я уделяю особое внимание. Так как я всё делаю вручную, это позволяет избежать деформации при носке, моя вещь прослужит своей обладательнице долгие годы, – отмечает дизайнер.

Элегантные платья, жакеты и кардиганы – трансформеры, комплекты, джемперы, пончо, топы, болеро, головные уборы – концепция бренда построена на сочетании всех изделий между собой и создании многочисленных образов. На каждое изделие Елена тратит от трёх дней до недели, для каждой клиентки подбирает индивидуальные лекала. Стоимость такой эксклюзивной сделанной по заказу вещи зависит от сложности работы, фактуры, подбора цветовой палитры – всё это с заказчиками Елена решает индивидуально, смешивая нити разных тонов и видов, создавая собственные цветовые решения.

– Я позволяю себе создавать свои цвета. Моя палитра разнообразна и по-своему уникальна. Она вне времени и сезонов, – рассказывает Елена. – Вдохновением для меня могут служить абсолютно разные моменты, порой совсем не связанные напрямую с процессом – звуки дождя за окном, движение облаков, фраза из любимого фильма. И конечно, много музыки. Процесс подготовки всегда занимает больше времени, чем само воплощение.

В 2003 году Елена создала свою первую коллекцию и стала дебютантом на VI уральской «Неделе моды». С тех пор дизайнер – постоянный участник главного фэшн-события Урала и каждый год представляет свою уникальную линию одежды на подиумах. Например, на создание коллекции «Линия жизни. С Любовью» в 2019 году ушло полгода подготовительной работы – тогда было создано 23 эксклюзивных изделия из трикотажа. При этом модельер впервые представила в новом сезоне уральской «Недели моды» детскую линию одежды для девочек – по подиуму прошлись мама с дочками в одежде от бренда «Елена Прохорова». Таким образом, ставка была сделана на популярном в последние годы тренде «фэмили лук», когда члены семьи или мама с дочкой одеты в едином стиле. Женщина признаётся, что 30 лет назад выбрала самую лучшую профессию для себя.

– Мой любимый тренд – жить с любовью и находиться в гармонии с собой. Любовь к творчеству и желание делать женщин счастливыми находит отражение в каждой моей коллекции.

Собственного магазина одежды у Елены пока нет. Приобрести готовые изделия Елены Прохоровой можно прямо на «Неделе моды в Екатеринбурге» – в апреле этого года дизайнер представит свою новую коллекцию офлайн. Или заказать в индивидуальном порядке – Елену легко найти в интернет-пространстве.

Гид по стилю

Анастасия Гомзикова призывает модниц не зацикливаться на трендах. Фото: Личный архив Анастасии Гомзиковой

– По первому образованию я инженер-строитель: балку рассчитать могу и фундамент – долго работала в сфере строительства, – улыбается Анастасия Гомзикова, стилист из Екатеринбурга. – Но всегда, абсолютно всегда я любила одежду – это была любовь с детства. Когда я работала на своей последней стройке, меня постоянно подогревала мысль стать стилистом. И по счастливой случайности, во время декрета в 2017 году я выиграла своё первое обучение на стилиста. После учёбы начала вести Инстаграм. Нужны были фото для контента, я искала моделей и переодевала их в магазинах. Так стали понемногу появляться первые клиенты.

Одновременно Анастасия стала составлять гардеробные капсулы (так называют коллекции из нескольких основных предметов одежды, которые не выходят из моды и образуют основу базового гардероба) в онлайн-команде своего преподавателя по стилистике. Девушка натренировалась, а вскоре стала работать на себя – разбор гардероба, шопинг, консультации. После прохождения курсов повышения квалификации Анастасия окончательно ушла в мир моды и стиля.

Сегодня профессия стилиста действительно становится всё более востребованной. С развитием трендов и социальных сетей растёт желание молодых женщин выглядеть стильно, эффектно. К тому же обилие брендов одежды всегда приводит к трудностям выбора – скупаются ненужные вещи, которые не работают в гардеробе, но при этом стоят немалых денег. Стилист или имиджмейкер – это тот человек, который может прийти на помощь и направить, что называется, на путь истинный.

– В наше время важно выглядеть стильно, правильно подобранный образ производит впечатление прогрессивного, идущего в ногу со временем человека, открытого к изменениям. Кроме того, стилист поможет грамотно выстроить гардеробную сетку, так что будут закрыты все потребности и уже не будет нужды покупать ещё и ещё, – рассуждает Анастасия. – И, конечно, шопоголикам стилист просто необходим. Сейчас все обеспокоены состоянием нашей планеты и экологией, а скупать всё подряд – как минимум нерационально.

Анастасия считает, что в женском гардеробе должны быть две основные вещи – юбка и платье, всё-таки каждая дама должна помнить о своём природном начале и носить те вещи, которые по-настоящему делают её женственной. Стилист обращает внимание, что в этом сезоне ставка делается опять-таки на подчёркнутость женских форм – в моду возвращаются силуэты слим: облегающие трикотажные платья, костюмы-двойки – топ с лосинами. Особенно актуален будет приталенный силуэт, это может быть как скроенная приталенная вещь, так и просто затянутая ремнём на талии – главное её подчеркнуть.

– Про тренды можно говорить бесконечно. Но не стоит надевать на себя все тренды сразу и скупать каждый сезон трендовые вещи. Достойно выделить для себя пару-тройку трендов, которые нравятся и идут именно вам, и уже только их внедрять в свой гардероб, – отмечает Анастасия. – Я люблю миксовать вещи из разных категорий. Что-то можно и даже логично купить в масс-маркете. Чтобы добавить изюминку – внедрить дизайнерские вещи. Сейчас немодно быть в какой-то одной определённой категории, даже люкс. Моду можно и логично миксовать, ведь так получается интереснее.

Одежда без швов

Техника валяния из шерсти позволяет создавать любые рисунки даже с использованием других материалов. Фото: Из архива Татьяны Шипулиной

​Уральские дизайнеры не только придумывают уникальный фасон одежды, играют с деталями и цветовыми сочетаниями, но и сами создают материалы для работы. Так, в Екатеринбурге существует целое общество мастеров, которые валяют шерсть.

Екатеринбургский дизайнервойлочной одежды Татьяна Шипулина почти всю жизнь занимается декоративно-прикладным искусством. Проработав на уральском заводе инженером-конструктором 28 лет, она начала преподавать в Доме культуры плетение на коклюшках и шитьё игрушек.

В 90-е годы Татьяна Шипулина участвовала в работе над коллекциями региональных дизайнеров, выставлявшихся на уральских «Неделях моды», создавая для них кружева. С войлоком женщина знакома уже более 12 лет, но создавать дизайнерскую одежду и предметы интерьера в этой технике начала примерно шесть лет назад.

– Главная задача специалиста по валянию – работать с цветом, правильно его положить, сделать тот самый рисунок, – говорит Татьяна Шипулина. – Для меня валяние – это и хобби, и работа. Процесс валяния очень увлекателен, у меня постоянно есть желание экспериментировать и пробовать новые техники.

Сегодня в коллекции Татьяны Шипулиной – более 50 авторских вещей. Екатеринбургская мастерица умеет создавать из натуральной шерсти, шёлка и других волокон любые предметы гардероба: верхнюю одежду, платья, жакеты, туники, юбки, головные уборы, палантины. Её изделия участвуют в фестивалях и модных выставках как Свердловской области, так и Москвы и Санкт-Петербурга. Более десяти лет Татьяна Шипулина руководит собственной школой рукоделия, но в своём мастерстве она старается постоянно совершенствоваться.

– Шерсть – это уникальный материал, который, как все натуральные ткани, пропускает воздух и сохраняет температуру тела, – поясняет мастерица. – Считается, что шерсть – очень полезный для здоровья материал. Но в технике валяния его можно дополнять другими материалами. Например, я часто соединяю шерсть с шёлком, чтобы изделие было тонким.

В своей работе Татьяна Шипулина использует шерсть овцы, альпаки, верблюда. Материалы заказывает из Новой Зеландии, Германии, Англии, Италии, Австралии. Дизайнер предпочитает создавать одежду без швов. На такие цельновалянные изделия у неё уходит от двух дней, если нужно свалять шляпу, и до нескольких недель, если нужно сделать пальто или жакет.

Как и другие дизайнеры одежды, Татьяна Шипулина не игнорирует фэшн-показы и следит за тем, чем занимаются дома высокой моды. Однако в создании собственной одежды она не старается полностью соответствовать трендам, а выбирает тот фасон и цветовую палитру, которую считает подходящей в первую очередь для себя.

– В моде сегодня – свободная одежда и монохромные образы, – отмечает дизайнер. – Люди предпочитают стиль кэжуал (повсе-дневный стиль в одежде с акцентом на практичность и удобство. – Прим. авт.), а среди любителей войлочной одежды многим нравится стиль бохо.

Минимализм по-захожаевски

Сама Ирина Захожай предпочитает яркие многослойные украшения из натурального камня Фото: Из архива Ирины Захожай

Натуральный камень – одно из самых любимых украшений женщин во всём мире. Переливающиеся на свету самоцветы не просто привлекают к себе внимание, но и несут определённую энергетику и настроение. Где как не на Урале можно по-настоящему оценить красоту колье, колец или серёг из натурального камня. Неудивительно, что в Свердловской области есть множество аутентичных дизайнерских домов, создающих украшения из самоцветов.

Екатеринбургский дизайнер Ирина Захожай более шести лет назад нашла своё призвание – делать украшения из натурального камня. К тому моменту за её плечами уже было два высших образования: по первому техническому она инженер-электрик, по второму – юрист. Теперь Ирина Захожай выступает дизайнером на уральской «Неделе моды», поддерживает различные проекты и конкурсы красоты Свердловской области.

Ирина Захожай считает, что существует уральский подход к созданию украшений, когда дизайн идёт от самобытности камня. Так как мастерица выбирает камни без ювелирной огранки, они сохраняют свои натуральные формы и неповторимый рисунок, которые и обыгрывает дизайнер.

– Я смотрю на камень и сразу представляю образ нового украшения, – рассказывает Ирина Захожай. – Первоначальное значение в создании украшений для меня имеет цвет – некая доминанта, возникшая в моём воображении. Она притягивает к себе определённые оттенки, которые я собираю по камушкам, как мозаику. Я стремлюсь к гармонии цветовых сочетаний и пропорций, чтобы в украшении не было ничего случайного и незначительного.

Дизайнер предпочитает использовать в своей работе камни как с Урала, так и из Индии, Китая, Шри-Ланки. Чаще всего в её украшениях встречаются розовый кварц, аметист, пренит, гематит, оникс, пирит, чароит и цитрин. Натуральные камни она сочетает с хрусталём, который добавляет прозрачность, лёгкость, переливы и дополнительный блеск, а также делает изделия более доступными по цене.

В дизайне украшений Ирины Захожай прослеживается влияние современных тенденций. По её словам, сегодня на пике моды находится минимализм, то есть лаконичность и простота изделий. Недавно дизайнер создала новые коллекции «Затмение» и «Нить Андромеды» из чёрного агата, авантюрина и хрусталя, которые быстро пришлись по вкусу покупательницам.

– Мои украшения уже не такие сложные, как раньше, – признаётся дизайнер. – Конечно, душа просит делать необычные изделия, потому что это показатель мастерства, но сейчас совсем другое время. Пандемия сильно повлияла на мир, а мода всегда отражает то, что происходит вокруг. Ранее были востребованы крупные яркие украшения с подвижными элементами, потому что женщины посещали много масштабных мероприятий, конкурсов красоты, выступали на сцене. Сегодня массовых мероприятий становится меньше, многое переходит в онлайн, поэтому и в аксессуарах появился тренд на минимализм. Украшения стали проще, универсальнее, появился запрос на лёгкость и натуральность. Теперь это может быть одна нить в колье вместо нескольких, небольшие серьги и изящные браслеты.

Но, как и любой дизайнер, Ирина Захожай стремится привнести свою изюминку даже в такой строгий стиль, как минимализм. Она аккуратно добавляет в свои украшения блеск и праздничность и называет это «минимализмом по-захожаевски».

– В моём представлении стиль – это глубоко личное выражение индивидуальности. Каждый раз своим внешним видом мы отчасти самоутверждаемся и что-то говорим таким образом миру. Аксессуары и детали как раз создают целостный и неповторимый образ. Поэтому я считаю, что у женщины должно быть столько колец, серёг и бус, сколько она пожелает, но украшения не должны быть слишком дорогими. Тогда каждый день женщина сможет найти в своей коллекции аксессуар, который идеально подойдёт к её образу и сегодняшнему настроению.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №039 от 06.03.2021 под заголовком «Создано женщинами – для женщин»