Уральская мода, скачки зарплаты свердловчан и подборка отечественных киноновинок: главное в номере "ОГ" за 6 марта

Добрый день, дорогие читатели и отдельно – читательницы! Близится 8 марта, когда женщины в приоритете, поэтому в предпраздничном номере «Облгазеты» немало материалов о них и для них.

Восьмое Марта – идеальный повод для любой дамы выглядеть красивой, элегантной и неповторимой в праздник. Уральские дизайнеры и стилисты разбивают этот стереотип и заявляют о том, что быть красивой подвластно любой женщине хоть каждый день. Как правильно выбрать одежду, чтобы всегда выглядеть опрятно, уметь следовать за актуальными тенденциями и дружить с модой, оставаясь при этом верной собственному стилю – этими и другими секретами поделились героини публикации в «Облгазете».

8 марта у «Областной газеты» день рождения, ей исполняется 31 год. К этой дате в библиотеке имени Белинского оцифровали первые выпуски издания. На сайте Белинки читателям уже доступны 552 номера, вышедших в свет с 1990 по 1994 год. В библиотеке рассказали о том, как проходит процесс перевода газетных страниц в «цифру».

В Тугулымском городском округе 9 марта будут выбирать главу муниципалитета. Семь кандидатов будут защищать свои программы перед конкурсной комиссией. Жители не могут голосовать за будущего руководителя, но они нашли нестандартный способ выразить гражданскую позицию. Как? Читайте об этом здесь.

Власти и Росстат регулярно говорят нам о повышении зарплат, однако большинство россиян с каждым годом чувствует себя все беднее. Вместе с экономистами «Облгазета» проанализировала доходы свердловчан за последние 20 лет и попробовала разобраться в парадоксах экономики.

В канун женского праздника журналист «Облгазеты» побеседовал с директором Свердловской государственной детской филармонии Людмилой Скосырской. Разговор получился любопытный – о детях и о том, как вырастить из них хорошего артиста и успешного человека, о материнской роли руководителя, о филармоническом братстве и о многом другом.

Наступившая весна подарит сразу несколько ярких российских фильмов, которые выйдут в прокат в ближайшие три месяца. «Облгазета» представляет обзор самых интересных отечественных новинок. Тут и фильм «Белый снег» о судьбе легендарной лыжницы Елены Вяльбе, и «Чернобыль» Данилы Козловского, и«Лётчик», снятый по мотивам биографии Героя Советского Союза Алексея Маресьева, и многие другие.