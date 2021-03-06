Минцифры пообещало не допустить отключений Интернета из-за отсутствия соглашений по частотам

Отключения возможны только в случае наличия других способов подключения к Сети на не менее выгодных условиях. Фото: Владимир Мартьянов

В Минцифры России подтвердили, что силовые ведомства до сих пор не согласовали продление разрешений на частоты, которые используются в регионах для предоставления домашнего Интернета. В министерстве пообещали не оставлять граждан без доступа к Сети.

На этих частотах (речь идёт о 3,4–3,6 ГГц) Интернетом постоянно пользуются около 100 тысяч человек. Минцифры взяло ситуацию на контроль. Совместно с операторами связи изучаются возможности подключения абонентов другими способами. Отключения возможны только в случае наличия других способов подключения к Сети на не менее выгодных условиях.

"Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в Интернет", - передаёт пресс-служба министерства слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Заседание Госкомиссии по радиочастотам запланировано на ближайшее время. На нём будет рассмотрен, в том числе вопрос об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.

Как пишет РБК, действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц закончится, в том числе для компаний "Ростелеком" и "МегаФон", 11 марта. Речь идёт о предоставлении услуг домашнего Интернета в некоторых регионах.

Читайте также:

Чем страшна связь 5G и почему её пока нет в России?

"Мы местная компания": что помогает единственному региональному сотовому оператору на Среднем Урале оставаться "на связи"?