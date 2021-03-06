Показываем и рассказываем, как проходит первая ярмарка в году в центре Екатеринбурга

Ярмарка встречала гостей обновлённой. На входе, по периметру и на самих торговых палатках появились яркие баннеры. Фото: Галина Соловьёва

На площади 1905 года в Екатеринбурге возобновилась ярмарка выходного дня. Она будет работать до 17:00 7 марта.

Фотокорреспондент "Областной газеты" побывал на первой в 2021 году ярмарке выходного дня и узнал, что можно найти в торговых палатках, в том числе к 8 марта, и за какими продуктами горожане готовы выстраиваться в очереди.

Ярмарка встречала гостей обновлённой. На входе, по периметру и на самих торговых палатках появились яркие баннеры. Ранее власти Екатеринбурга заявили, что планируют освежить главную ярмарочную площадку города в течение года. Сейчас идёт разработка брендбука. Подробнее об этом читайте тут.

Фото: Галина Соловьёва

Отметим, что ради ярмарки парковка в центре столицы Урала закрылась с полуночи. Посетители могут оставлять свои автомобили на ближайших улицах - Урицкого и Володарского, а также на парковках в ТЦ.

6 марта днём вдоль торговых рядов прогуливались около 100 человек. И покупатели, и продавцы в основном были в масках, так как ограничения по коронавирусу никто не отменял. Особой популярностью у екатеринбуржцев и гостей города пользуются мёд из Башкирии и рыба с Камчатки. Очереди к лавкам с этой продукцией начали выстраиваться ещё утром.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Традиционно пользуются спросом орехи, сухофрукты, соленья, чаи, молочные продукты, сладости, фрукты (хурма, яблоки, гранаты). Из необычного на ярмарке можно встретить свежие ягоды (чернику, малину, голубику, жимолость, бруснику, землянику, клюкву), грибы (свежие опята, сушеные белые грибы), а также цветы (мимозы, тюльпаны, розы) и сувениры из кожи и ткани к 8 марта.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, что ярмарки выходного дня обычно проходят в Екатеринбурге почти каждые выходные. Перерыв происходит во время строительства, работы и демонтажа ледового городка. На ярмарку, как правило, съезжаются представители предприятий и фермерских хозяйств со всей Свердловской области и из других регионов страны.

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Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва