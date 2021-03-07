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Общество
7 марта 2021, 15:01

В России упростили правила использования маткапитала на улучшение жилья

семья

Получить маткапитал в 2021 году смогут 1,2 млн российских семей. Фото: Павел Ворожцов.

Российским семьям станет проще использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь если средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или ремонте дома, то сведения из акта выполненных работ не нужно предоставлять в ПФР. Достаточно только выписки из Росреестра, подтверждающей право собственности на земельный участок и дом. Полный текст документа опубликован на сайте Правительства РФ.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребёнка и 639 432 рублей – на второго. Деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

В этом году на предоставление маткапитала в России выделено 443,3 млрд рублей. Согласно расчётам Минтруда, получить маткапитал в 2021 году смогут 1,2 млн семей.

Добавим, семьи из Свердловской области могут получить ещё и областной маткапитал (на третьего и последующих детей). В 2020 году было выдано более 7 тысяч сертификатов. Свердловчане могут потратить деньги на улучшение жилья, приобретение садовых участков и домов, оплату образовательных либо медицинских услуг, на подключение к газовым сетям.

Областная газета Свердловской области

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