В ночь на 8 марта на Средний Урал придут 30-градусные морозы

Зима задержится на Среднем Урале. Фото: Галина Соловьёва.

Уральские синоптики рассказали, какой погоды ждать в начале новой недели. В ближайшую ночь в Свердловской области будет морозно.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ночь на 8 марта столбики термометра опустятся до -17...-22ºС, а при прояснении до -27...-32ºС. Днём же резко потеплеет – до -3...-8ºС. Прохладнее будет только в горах – до -13ºС. Ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 14 м/с.

В ночь на 9 марта будет -10...-15ºС, при прояснении -20...-25ºС. Днём синоптики обещают -1...-6ºС, в горах -11...-16ºС. Будет ветрено и снежно.

Ночью в среду на крайнем севере региона ожидается мороз – до -33ºС. На остальной территории Среднего Урала – -13...-18ºС, при прояснении -23...-28ºС. В светлое время суток воздух прогреется до -7...-12ºС, в горах до -17ºС. Ветер восточной четверти 5-10м/с, в большинстве районов небольшой снег.

В Екатеринбурге в эти дни будет: -4...-6°С, -2...-4°С и -7...-9°С соответственно.

Ранее "Облгазета" писала, что оттепели в Свердловской области временно прекратятся. Обширный циклон, занимающий арктическое побережье и управляющий погодой на европейской территории России, Урале и Западной Сибири, повернулся к Уралу своей холодной стороной.