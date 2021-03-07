8 Марта в центре Екатеринбурга прогремит салют

Анастасия Ивлеева призвала фолловеров снимать салют в сториз и отмечать её. Фото: Галина Соловьёва.

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева анонсировала салют в честь своего дня рождения. Он прогремит в семи российских городах, в том числе в Екатеринбурге.

Как рассказала Ивлеева на личной странице в Instagram, салют в уральской столице состоится в 21:30 8 марта. Будет задействована площадка у ККТ "Космос".

"Я приготовила для вас сюрприз в честь своего дня рождения (8 марта Анастасии Ивлеевой исполняется 30 лет - прим. "ОГ"). Это будет потрясающий, красивейший, яркий салют... Обязательно приходите, снимайте сторис, отмечайте меня, потому что я буду в Москве", - сказала блогерша.

Помимо салюта, телеведущая пригласила всех в кинотеатры на бесплатный сеанс. Показывать будут советский фильм "Девчата".