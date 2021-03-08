Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России отметил, что забота о близких, домашний уют, которым женщины стараются окружить свою семью, - это нелёгкий труд, который заслуживает самого высокого признания. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянкам по случаю празднования Международного женского дня. По мнению главы государства, традиции празднования 8 Марта создают особое настроение и утверждают роль женщин в сбережении истинных ценностей.

В своём обращении по случаю праздника Президент России отметил, что забота о близких, домашний уют, которым женщины стараются окружить свою семью, - это нелёгкий труд, который заслуживает самого высокого признания.

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь, без остатка отдаёте себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете всё, чтобы они выросли успешными, достойными людьми", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что женщинам удаётся достигать успехов в самых разных сферах, решать одновременно сразу множество задач, а также вызывать уважение своей надёжностью, обязательностью и ответственным подходом к делу. 8 Марта является поводом поблагодарить женщин за столь важные в любой профессии качества.

"8 Марта - день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас. Будьте счастливы!" - подытожил Владимир Путин.

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