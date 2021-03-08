Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчанок с Международным женским днём

Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили уралочек с 8 Марта – Международным женским днём. Глава региона заявил, что женщины являются движущей силой развития России.

В своём поздравлении Евгений Куйвашев отметил, что женщины в совершенстве владеют искусством находить простые и мудрые решения сложнейших проблем.

"Уважаемые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём – 8 Марта! В этот весенний праздник мы говорим слова признательности и восхищения нашим дорогим женщинам за их мудрость, красоту, очарование, уникальную способность наделять нашу жизнь гармонией и смыслом", – обратился губернатор к свердловчанкам.

Также глава региона напомнил, что одним из приоритетов госполитики является содействие демографическому развитию страны и поддержка семей. По словам Евгения Куйвашева, в регионе успешно реализуется нацпроект "Демография", в рамках которого власти оказывают содействие занятости женщин-матерей.

"Мы строим детские сады, школы, развиваем уральскую медицину, обеспечиваем условия для отдыха и оздоровления детей. Мы стремимся к тому, чтобы у уральских женщин были все возможности полноценно развиваться и успешно реализовывать себя в семье, профессии и социальной жизни", – заявил губернатор.

Завершая поздравление, Евгений Куйвашев пожелал представительницам прекрасного пола счастья, успехов, процветания и всего самого хорошего.

"Всё вокруг себя вы приводите в движение. Делаете нашу жизнь осмысленнее, а нас, мужчин, – счастливее. Без вас мы бы точно пропали!" – написал глава Среднего Урала в своём Instagram.

В свою очередь Людмила Бабушкина отметила, что именно женщина наполняет жизнь близких красками, привнося любовь, счастье, гармонию и домашний уют.

"Порядок и терпение, дисциплина и душевная теплота присутствуют там, где трудятся женщины – в медицине, искусстве, образовании, промышленности, сельском хозяйстве, государственном управлении. Всё активнее заявляют о себе женщины в сфере некоммерческих организаций и волонтёрском движении, ведь именно женское сердце быстрее откликается на чужую боль и сострадание", – говорится в поздравлении председателя Заксобрания.

Полные тексты поздравлений Евгения Куйвашева и Людмилы Бабушкиной в номере "Облгазеты" за 6 марта.