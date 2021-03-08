"Областной газете" исполняется 31 год

Первый номер газеты был выпущен 8 марта 1990 года. Фото: Павел Ворожцов.

8 Марта "Областная газета" отмечает свой день рождения - в 2021 году изданию исполняется 31 год. Первый номер газеты был выпущен 8 марта 1990 года.

"Областная газета" - общественно-политическое издание, выпускающееся в Екатеринбурге. С 2004 года и по сегодняшний день является самым тиражным региональным печатным изданием в России. Ежемесячный тираж "ОГ" превышает 400 тысяч экземпляров.

Сначала учредители назвали газету "За власть Советов", и только в 1992 году издание обрело своё привычное название. Первое время вестник "За власть советов" выходил всего два раза в месяц. За прошедшие годы "Областная газета" стала самым статусным изданием в регионе, главным печатным органом Среднего Урала и самым тиражным печатным СМИ в стране среди региональных изданий.

Авторы "ОГ" регулярно становятся лауреатами престижных наград - только за прошедший год журналисты издания удостоились благодарности Уральского таможенного управления,театральной премии имени Бориса Когана, а также стали победителями конкурсов "Золотой гонг-2020", "Любимый город", "Патриот России-2020" и ряда других.

Кроме того, на деловом форуме "Качественная пресса России и перспективы её развития" в Москве "Областная газета" получила Знак отличия I степени "Золотого фонда прессы - 2021", а главный редактор Дмитрий Полянин был признан "Главным редактором года".

Ко дню рождения "Областной газеты" в библиотеке имени Белинского оцифровали первые выпуски издания. На сайте Белинки читателям уже доступны 552 номера, вышедших в свет с 1990 по 1994 год. Полный электронный архив «Областной газеты» будет готов к осени этого года.

В прошлом году "ОГ" с размахом отмечала юбилей. Как это было - смотрите здесь.

"Областная газета" выходит пять раз в неделю форматом А2 на 4-8 полосах. Постоянные рубрики издания: "Экономика", "Политика/власть", "Общество", "Культура/спорт".