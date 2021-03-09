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9 марта 2021, 09:50

Финал конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга" состоится 9 апреля

конкурс красоты "Главная бабушка Екатеринбурга"

Финал конкурса состоится 9 апреля в ЦК "Урал". Фото: афиша конкурса.

В столице Урала идёт подготовка к финалу нового конкурса красоты. На этот раз екатеринбурженки поборются за звание главной бабушки города.

Как рассказали организаторы конкурса, претендентки уже побывали на фотосессии. Для каждой участницы был подобран подходящий образ.

"Получились очень яркие, эмоциональные и живые фотографии. Современные бабушки полны энергии и готовы зажигать на сцене", – говорится в сообщении.

Известно, что финал конкурса состоится 9 апреля в ЦК "Урал". Бороться за звание главной бабушки города будут 38 женщин от 43 до 73 лет. Ознакомиться со всеми красавицами и проголосовать за них можно тут.

Ранее сообщалось о 39 конкурсантках. "Каждые выходные ведётся подготовка к финалу конкурса, серьёзный ритм. Не все готовы к таким переменам", – уточняли тогда "Облгазете".

Добавим, организаторы конкурса "Главная бабушка Екатеринбурга - 2021" уже проводили подобные мероприятия. Так, в прошлом году выбрали "Главную маму Екатеринбурга", "Главную маму Урала" и победительницу конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса".

Областная газета Свердловской области

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