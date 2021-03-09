В Екатеринбурге отремонтируют конструктивистское здание на площади Труда

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займётся разработкой научно-проектной документации для ремонта объекта культурного наследия, расположенного на площади Труда. Максимальная стоимость работ составит 15 млн рублей (бюджет Свердловской области).

Как говорится в техзадании, размещённом на сайте госзакупок, исполнитель должен будет подготовить документацию для реставрации здания Уральского облисполкома (пр. Ленина, 32-34/ ул.Пушкина,11). В частности, необходимо провести предварительные (краткая историческая справка, план земельного участка, исследование памятника), архитектурные и инженерно-технические исследования. Это необходимо сделать до 15 декабря. Заявить о себе можно до 30 марта.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, дом на пр. Ленина, 34 – "Здание административное, 1930 годы, архитекторы братья Веснины".

Историческая справка

В 1926 году был объявлен Всесоюзный конкурс на строительство здания Уральского облисполкома на южной стороне бывшей Екатерининской площади (ныне площадь Труда). Конструктивистское решение здания предложили в своих проектах ленинградский архитектор Гегелло и москвичи братья Веснины.

Построено здание было только в начале 1930-х годов, после сноса Екатерининского собора. В соответствии с генпланом "Большой Свердловск" площадь должна была стать новым административным центром города.

В Свердловской области – это самое крупное административное сооружение, построенное в 1930-е годы в конструктивистском стиле.