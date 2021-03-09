«Пройдёмся по Каляева, свернём на Месть Народную»

В 2017 году улицу Народной Мести переименовали в честь экс-спикера госдумы Геннадия Селезнёва, который родился в Серове. Фото: Ольга Малинова/«Серовский рабочий»

На днях в редакцию «Областной газеты» пришло любопытное письмо, посвящённое «революционным» названиям улиц в Серове. Прислал его житель города Александр Афанасьев. На размышления его навёл визит к товарищу.

– Мой друг жил в конце длинной и несколько однобокой улицы Каляева – жилые дома на ней стояли с одной стороны. Уже приближаясь к его дому, я обратил внимание, что отходящий в сторону от основной дороги, лишённый опознавательных табличек, как будто бы безымянный и заканчивающийся тупиком проулок имел на Google-карте нашего города Серова несколько странное название – «улица Народной Мести».

«Интересно, кто же это, когда и за что мстил кому-то от лица народа? – подумалось мне. – Уж не народоволец ли Каляев, убивший 4 февраля 1905 года взрывом бомбы в Москве на территории Кремля бывшего московского губернатора великого князя Сергея Александровича Романова, а затем нераскаянно изрёкший в последнем перед своей казнью слове: «Власти объявили войну народу, мы ответили на вызов!». Не он ли и подразумевался тут в качестве «народного мстителя»?

Придя к товарищу, я спросил у него, что ему известно о названии улицы, где он живёт.

– Каляев? Террорист! – сказал он, поначалу рассмеявшись. – И коммунист.

Потом помолчал немного и уже несколько огорчённо повторил: «Да, получается, что террорист и коммунист».

– И как ты относишься к тому, что живёшь на улице имени террориста?

-Не думаю об этом, – мигом посерьёзнев, ответил он.

Потом мы немного поговорили с ним о названиях улиц нашего города, посвящённых мужественным и благородным людям – полководцам, лётчикам и путешественникам: Кутузову,Можайскому, Чкалову, Циолковскому, Пржевальскому, Папанину, Седову… Но были среди этих названий и другие, никак не связанные с жизнью города, порою кровавые имена деятелей медленно и трудно уходящей в прошлое идеологии разделения людей на два непримиримо враждебных лагеря бедных и богатых.

Мы помечтали с ним за чашкой ароматного чая о прекрасном Серове будущего, в котором его бывший Центральный проспект будет называться, скажем, именем нашего всемирно известного земляка и выдающегося спортсмена Константина Цзю, о радостном и счастливом городе, улицы которого будут носить имена его прославленных тружеников, спортсменов и музыкантов. Например, легендарного руководителя духового оркестра местного Дворца культуры металлургов Ивана Фёдоровича Тилькуна или его ученика, родившегося и выросшего в Серове музыканта от Бога, ставшего впоследствии первым трубачом Новосибирского симфонического оркестра, заслуженного артиста РСФСР Виталия Горохова, сольным концертным партиям которого рукоплескали полвека назад лучшие концертные залы от Токио и Киото до Софии, Милана и Рима.

Да мало ли иных ярких талантов и уральских самородков породил уже и породит ещё наш суровый и мастеровой северный край?

Возвращаясь по улице террориста-бомбиста Каляева от своего товарища, я пытался по его примеру не думать о нынешнем названии этой улицы. Но беспокойство по-прежнему не оставляло меня, и я решил поделиться размышлениями в местных изданиях и в «Областной газете».

Не возмечтает ли однажды, как это было сотню лет назад, какая-нибудь недалёкая головушка, вдохновлённая такими странными городскими топонимами, попробовать по примеру «героя» народовольца тоже войти в историю? Заодно «обессмертив» своё имя в названии улицы – вовсе не выдающимися трудами на благо своего города и страны, а громким и дерзким терактом?

От редакции: В 2017 году улицу Народной Мести переименовали в честь экс-спикера госдумы Геннадия Селезнёва, который родился в Серове. Переименование приурочили к 70-летию со дня рождения земляка. Жилых домов на этой улице нет, так что оно не вызвало никаких нареканий со стороны жителей. На Яндекс.Картах улица уже носит новое название, а вот на картах Google действительно до сих пор существует под старым именем. «Облгазета» сообщила об ошибке в техподдержку сервиса – ждём результатов.

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