Евгений Куйвашев возглавил рабочую группу по вопросам размещения киосков в Свердловской области

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу, которая будет решать вопросы размещения нестационарных торговых объектов. Её возглавил сам глава региона.

Заместителями председателя межведомственной рабочей группы назначены заместители губернатора Алексей Шмыков и Олег Чемезов. Всего в неё вошли 15 членов. Среди них областной министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев, замгубернатора Сергей Зырянов, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, мэр столицы Урала Алексей Орлов, врио начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД по региону Алексей Спиридонов.

Решение о создании рабочей группы принято после совещания 3 февраля, на котором обсуждались вопросы размещения торговых киосков и палаток в свердловских муниципалитетах.

Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.