Российским учителям, врачам и лётчикам засчитают курсы повышения квалификации в стаж

Теперь в стаж работы будет засчитываться периоды обучения. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию. Нововведения коснутся нескольких категорий работников.

Речь идёт об учителях, врачах, лётчиках, пожарных и других категориях работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Позже оно появится на сайте Правительства России.

Теперь в стаж работы будет засчитываться периоды обучения, в том числе курсы повышения квалификации. Для этого необходимо, чтобы во время переподготовки за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата.

Добавим, до этого времени обучение, необходимое для дальнейшей работы, в общий стаж не включалось. "Облгазета" уже писала, что имеют место быть случаи, когда работники обращаются в суд с требованием включить эти периоды в общий стаж. Как правило, суды встают на сторону работников.

По данным Минтруда, с 1 января 2014 по 1 октября 2020 года судебными органами было рассмотрено 244 277 исков, предъявленных к территориальным органам ПФР. 91% из них удовлетворён (221 906).

Таким образом, благодаря подписанному документу люди смогут раньше выходить на пенсию, а пенсионный фонд – снизить свои судебные издержки.

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