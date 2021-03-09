УрГУПС огородит студенческий городок и парк забором

За забором останутся несколько корпусов УрГУПС, а также зелёная зона на берегу Исети. Фото: Павел Ворожцов

УрГУПС запланировал обнести забором свой студенческий городок и парк. Вход будет осуществляться через два контрольно-пропускных пункта.

Договор на разработку документации на строительство ограждения и систем безопасности вокруг основного кампуса (ул. Колмогорова, 66) и инженерые изыскания заключён с АО "Корус АКС". На эти работы выделено 3 миллиона рублей.

Судя по схеме ограждения территории студенческого городка, представленной в документации на сайте госзакупок, за забором останутся несколько корпусов УрГУПС, а также зелёная зона на берегу Исети. КПП появятся со стороны улиц Одинарки и Колмогорова.

Фото: документация

В пресс-службе вуза "Облгазете" пообещали прокомментировать ситуацию после совещания.

Известно, что горожан возмутило возможное закрытие парка. Например, депутат Госдумы Андрей Альшевских уже пообещал отстоять свободный доступ жителей в зелёную зону.

"Руководство УрГУПС задумало оградить студенческий городок. Беда в том, что за КПП окажется парк на берегу Исети – любимое место отдыха горожан. Судя по документам госзакупки, жители соседних домов больше не смогут прогуливаться по зелёной территории. Решение вуза я поддержать не могу, несмотря на его формальную правоту. Если так хочется забор, пусть ставят впритык к зданиям. Но не лишают нас общественного пространства", - написал в своём телеграм-канале депутат.

Ситуацию прокомментировал также депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв: "...желание вырубить парк и построить на его месте бассейн у руководства УрГУПС, судя по всему не пропало. Хотя места для строительства бассейна и не в парке предостаточно. Что об этом свидетельствует? Например, проведение буровых работ". Константин Киселёв предположил, что забор и КПП появятся, чтобы вырубить парк и застроить территорию.