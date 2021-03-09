В ЦПКиО Екатеринбурга стартовал демонтаж колеса обозрения

В ЦПКиО Екатеринбурга разбирают колесо обозрения, работающее в парке с 1983 года. Фото: пресс-служба ЦПКиО.

В ЦПКиО Екатеринбурга начали демонтировать колесо обозрения, катавшее посетителей парка около 40 лет. На его месте появится новое.

Разобрать старый аттракцион планируется за неделю. Позже его составляющие – кабинки и основание – отправятся на металлолом, рассказали в пресс-службе парка им. Маяковского.

На месте колеса обозрения, работающего в парке с 1983 года, будет установлено новое. Однако в планах обновить не только аттракцион, но и территорию вокруг него. Там появятся детские площадки и зоны отдыха.

Напомним, чтобы получить новый аттракцион и создать общественное пространство вокруг него, в сентябре 2020 года парк открыл сбор коммерческих предложений. Всего было получено 12 предложений. Каждое оценивалось по нескольким параметрам: внешние характеристики, финансовые условия, сроки установки и проект благоустройства.

В итоге руководство екатеринбургского ЦПКиО определило победителя в конкурсе на установку колеса обозрения высотой 35 метров. Им стала компания "Новые городские развлечения".

Новое колесо обозрения будет на 10 метров выше нынешнего, и посетители ЦПКиО смогут увидеть его практически из любой точки парка. На колесе разместятся 20 закрытых кабинок вместимостью до шести человек, в которых за час смогут прокатиться до 900 человек.

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