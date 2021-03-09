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9 марта 2021, 18:03

Прокурор Сергей Охлопков награждён знаком "За заслуги перед Свердловской областью"

Сергей Охлопков

Сергей Охлопков удостоен почётного знака. Фото: Алексей Кунилов.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков награждён почётным знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

В документе говорится, что Сергей Охлопков удостоен знака отличия за особые заслуги сфере социально-экономического развития региона. Указ №121-УГ будет опубликован в ближайшем номере "Областной газеты".

Как ранее писала "Облгазета", 5 марта состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Свердловской области. Его провёл и.о. прокурора региона Владимир Маленьких. Судя по снимкам и пресс-релизам, Сергея Охлопкова на заседании не было. Как сообщает ряд СМИ, Сергей Охлопков, с 2011 года занимавший пост областного прокурора, в феврале этого года попрощался с коллегами и ушёл в отпуск, после которого намеревался уйти на пенсию.

Также сообщалось, что новым прокурором Свердловской области уже назначен зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов, однако официальная информация на данный момент отсутствует. В пресс-службе прокуратуры "Облгазете" заявили, что сведений об отставке Охлопкова у них нет. Кроме того, он всё ещё указан на сайте прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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