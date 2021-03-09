Как наказать рублём за плохую уборку снега и наледи во дворах и на дорогах?

Если у человека есть доказательства того, что он получил травму во дворе из-за плохой уборки снега или льда, то УК может поплатиться штрафом. Фото: Алексей Кунилов

О плохой очистке екатеринбургских тротуаров и дорог от снега и льда этой зимой «Облгазета» писала уже неоднократно (см. «ОГ» №23 от 10.02.2021, №32 от 25.02.2021). Однако эта тема по-прежнему вызывает большой интерес. И недавно читательница «Облгазеты» Нелли Мартынова поинтересовалась, как можно взыскать ущерб от падения в гололёд.

– Перелом руки я заработала, когда заходила во двор своего дома, – рассказывает жительница Екатеринбурга Нелли Мартынова. – Въезд под аркой и тротуар не чистили всю зиму, образовались очень скользкие бугры и канавы. Народ там постоянно падает, и мне этого не удалось избежать. Соседи, которые собирались куда-то ехать, помогли мне подняться и довезли до травмпункта.

Из-за травмы Нелли Владимировна почти месяц не работает: сломана правая рука, и неизвестно, сколько ещё придётся просидеть на больничном. К тому же, помимо трат на лекарства, придётся что-то делать и с гардеробом: во время падения екатеринбурженка разорвала пуховик. И сейчас Нелли Мартынова хочет наказать тех, по чьей милости пострадала, но не знает, с чего начать.

– Прежде всего необходимо установить, кто отвечает за уборку того участка, где случилась беда, – говорит екатеринбургский юрист Дмитрий Новосёлов. – Это может быть управляющая компания, ТСЖ или администрация города, если земля возле дома является муниципальной собственностью – такое тоже встречается. После я бы посоветовал написать претензию в управляющую компанию. Вполне возможно, что там согласятся добровольно возместить ущерб: суды штрафуют организации, которые отказались удовлетворить законные требования истца, и боязнь лишних трат побуждает загладить вину. Если же виновник плохой уборки проигнорирует претензию, придётся обращаться в суд.

В любом случае пострадавшему необходимо обосновать свои требования и подкрепить их доказательствами. Это могут быть фотографии неубранного участка двора или улицы, видеозапись несчастного случая или показания свидетелей. Нелли Мартыновой повезло: падение зафиксировал видеорегистратор, установленный на автомобиле соседей, которые предоставили женщине копию записи и согласились, если понадобится, прийти в суд.

– Пострадавший может потребовать компенсировать ему материальный ущерб. В качестве доказательства нужно представить медицинскую справку травмпункта и скорой помощи, если прибегли к её услугам, больничный лист, рецепты, чеки, – пояснили журналисту «Облгазеты» в Свердловском областном суде. – Можно также включить в причинённые убытки оплату химчистки или починки одежды, если она пришла в негодность из-за падения, стоимость продуктов, которые пострадали. Ответчику придётся компенсировать и судебные издержки: услуги юриста на составление искового заявления, рабочее время, потраченное на разбирательство спора.

Что касается компенсации морального вреда, то на большую сумму рассчитывать не стоит. Наши суды в этом плане не отличаются щедростью. Тем не менее страдания, которые испытал гражданин, оцениваются в денежном эквиваленте. К примеру, недавно областной суд рассмотрел апелляцию ответчика, которого Артёмовский городской суд обязал выплатить 180 тысяч рублей в возмещение морального вреда. Сама беда приключилась ещё прошлой зимой. Женщина поскользнулась на крыльце школы, получила серьёзную травму, перенесла несколько операций и до сих пор полностью не восстановилась. Пострадавшая оценила свои страдания в 300 тысяч рублей, ей присудили 180 тысяч. Ответчик попытался опротестовать размер морального вреда, но областной суд сумму утвердил.

С бракоделами в сфере уборки дорог, тротуаров и дворов можно и нужно бороться, не дожидаясь, пока произойдёт несчастье. Пожаловаться на управляющую компанию, ТСЖ или ДЭУ за скверную уборку дворов и тротуаров можно в Департамент государственного жилищного и строительного контроля (в просторечии – Госжилинспекцию). Журналисту «Облгазеты» там сообщили, что подобных обращений от жителей области поступает немало. По каждому сигналу проводится проверка, выдаются предписания, и если недостатки не устраняются в срок, материалы передаются в суд, виновников штрафуют.

– За два зимних месяца нынешнего года сотрудники ГИБДД выдали 4 655 предписаний, большинство из которых касается устранения нарушений содержания дорог в зимний период, – сообщили журналисту «Облгазеты» в госавтоинспекции. – Составлено 323 материала по статье 12.34 КоАП за несоблюдение требований по содержанию дорог, 118 из них – в отношении юридических лиц. Плюс 96 материалов – по статье 19.5 КоАП за неисполнение предписаний.

За игнорирование предписания привести дороги в надлежащее состояние юридические лица могут поплатиться штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, если обошлось без аварий. Если же из-за снежных заносов и гололёда кто-то пострадал, штраф увеличивается — от 400 до 500 тысяч рублей.

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