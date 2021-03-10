Реабилитация после COVID-19, «мёртвая вода» на Урале и Манижа на Евровидении-2021: интересное в номере за 10 марта

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В Свердловской области разработали порядок проведения бесплатной реабилитации для людей, переболевших COVID-19, – соответствующий приказ министерства здравоохранения региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области pravo.gov66.ru. Журналист «Облгазеты» узнал, с какими неприятными последствиями чаще всего сталкиваются люди, перенёсшие новый коронавирус, и где и как могут помочь справиться с ними.

В 2020 году расходы Свердловской области на федеральный проект «Чистая вода» стали самыми скромными в Уральском федеральном округе, пишет РБК. Согласно подсчётам издания, в прошлом году размер трат на улучшение качества питьевой воды в пересчёте на душу населения на Среднем Урале составил всего 49,7 рубля (для сравнения – в Тюменской области этот показатель достиг 921 рубля). Ранее Счётная палата РФ назвала наш регион лидером антирейтинга по уровню загрязнения водоёмов. Почему так получилось и как власти решают эти проблемы?

В эфире «Первого канала» 8 марта прошёл первый за десять лет национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение-2021». Символично, что в праздник, который появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию, в голосовании победила музыкальная композиция, призывающая эту борьбу продолжать.