За подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет отвечать Александр Высокинский

До Универсиады-2023 осталось 850 дней. Фото: Галина Соловьёва.

За 850 дней до проведения Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге ответственность за исполнение указа губернатора по подготовке к мероприятию возложили на первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского. До этого процесс контролировал глава уральской столицы Алексей Орлов (бывший первый замгубернатора).

Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документом также вносятся изменения в состав регионального организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Теперь Александр Высокинский стал зампредседателя комитета, а Алексей Орлов зампредседателя комитета (по согласованию). В обновлённый состав включены гендиректор АНО ТРК "Гора Белая" Леонид Гункевич, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова. Были внесены и другие поправки, публикуем их ниже:

Фото: документ

Указ №122-УГ размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Добавим, ранее Александр Высокинский занял место Алексея Орлова в свердловском инвестсовете.

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