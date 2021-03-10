В Екатеринбурге у не платившей налоги компании арестовали внедорожник

Автомобиль изъят и передан на ответственное хранение специализированной организации. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге у строительной компании арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander. Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся строительством загородных домов, дач, коттеджей и бань, задолжало 450 тысяч рублей по налогам.

Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил к судебным приставам. Поскольку компания-должник не уплатила долг, было принято решение арестовать принадлежавшее ООО транспортное средство – Mitsubishi Outlander.

После ареста автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение специализированной организации. Если должник не приступит к погашению задолженности, машину оценят и реализуют на торгах, информирует пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Рекомендованная розничная цена Mitsubishi Outlander начинается от 1,859 млн рублей.

Ранее "Облгазета" сообщала, что в столице Урала организация по производству строительных металлоконструкций, изделий и их частей задолжала другому местному предприятию. Сумма неоплаченных работ составила 16 миллионов рублей. В качестве мер принудительного исполнения были наложены запреты на автомобиль Infiniti Q70 и прицеп "Генезис", а также арест на расчётные счета юрлица.