Темы дня

Общество
10 марта 2021, 15:07

Парк вблизи УрГУПСа в Екатеринбурге не закроют от горожан

Берега Исети

В вузе уточнили, что забор будет находиться в 20 метрах от береговой линии. Фото: Павел Ворожцов

В УрГУПСе пообещали, что забор, возводимый вокруг студенческого городка, не помешает екатеринбуржцам ходить в парк на берегу Исети. Пройти можно будет через специальные калитки, при этом не уточняется, как будет осуществляться пропуск.

В вузе уточнили, что забор будет находиться в 20 метрах от береговой линии.

"Наличие ограждения у студенческого комплекса - это требование федерального законодательства к обеспечению безопасности подобных объектов. Ограда у кампуса, пусть и частично, существовала давно, и сегодня речь главным образом идет о её реконструкции. При этом действующая нормативная база, в том числе в области антитеррористической защищенности, требует, чтобы огорожена была вся территория, которая находится на балансе вуза", - говорится в официальном комментарии УрГУПСа.

Ранее вуз заключил контракт с АО "Корус АКС" на разработку документации на строительство ограждения и систем безопасности вокруг основного кампуса (ул. Колмогорова, 66) и инженерные изыскания. На эти работы выделено 3 миллиона рублей. За забором останутся несколько корпусов УрГУПС, а также часть зелёной зоны на берегу Исети. Специальные пункты пропуска появятся со стороны улиц Одинарки и Колмогорова.

Фото: документация с сайта госзакупок
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.03.2021, 18:04 / Общество
На Среднем Урале началась подготовка к весеннему паводку
10.03.2021, 17:32 / Культура
Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили композитора Александра Зацепина с юбилеем
10.03.2021, 16:55 / Общество
В России финансировать детские школы искусств будут региональные органы
10.03.2021, 16:35 / Общество
В Екатеринбурге выбирают «Зоо-мисс-2021»
10.03.2021, 15:29 / Общество
Свердловчанка выиграла дом в лотерею