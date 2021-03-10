Парк вблизи УрГУПСа в Екатеринбурге не закроют от горожан

В вузе уточнили, что забор будет находиться в 20 метрах от береговой линии. Фото: Павел Ворожцов

В УрГУПСе пообещали, что забор, возводимый вокруг студенческого городка, не помешает екатеринбуржцам ходить в парк на берегу Исети. Пройти можно будет через специальные калитки, при этом не уточняется, как будет осуществляться пропуск.

В вузе уточнили, что забор будет находиться в 20 метрах от береговой линии.

"Наличие ограждения у студенческого комплекса - это требование федерального законодательства к обеспечению безопасности подобных объектов. Ограда у кампуса, пусть и частично, существовала давно, и сегодня речь главным образом идет о её реконструкции. При этом действующая нормативная база, в том числе в области антитеррористической защищенности, требует, чтобы огорожена была вся территория, которая находится на балансе вуза", - говорится в официальном комментарии УрГУПСа.

Ранее вуз заключил контракт с АО "Корус АКС" на разработку документации на строительство ограждения и систем безопасности вокруг основного кампуса (ул. Колмогорова, 66) и инженерные изыскания. На эти работы выделено 3 миллиона рублей. За забором останутся несколько корпусов УрГУПС, а также часть зелёной зоны на берегу Исети. Специальные пункты пропуска появятся со стороны улиц Одинарки и Колмогорова.