Свердловчанка выиграла дом в лотерею

Женщина выиграла дом и деньги. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Жительница Свердловской области выиграла загородный дом. Ей повезло в 423-м тираже «Жилищной лотереи».

Как рассказали в пресс-службе «Столото», Валентина Зверева загадала желание выиграть крупный приз. По итогам очередного розыгрыша она стала обладательницей загородного дома стоимостью 1 миллион рублей, а также 100 тысяч рублей.

"Когда увидела итоги розыгрыша на сайте, глазам своим не поверила. Позвонила дочери и сказала, что выиграла 100 тысяч. Про основной приз умолчала, решила сделать сюрприз. Позвала её в гости и дала проверить билет самостоятельно. У дочери вмиг изменилось лицо от неожиданности", - вспоминает победительница.

Ранее "Облгазета" сообщала, что жительница Екатеринбурга выиграла миллион рублей в новогоднем тираже "Русского лото". Часть выигрыша она планирует потратить на поездку в Албанию. Напомним, по итогам праздничного розыгрыша 15 свердловчан стали миллионерами.