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10 марта 2021, 15:29

Россияне наблюдают сбои в работе сайтов госорганов

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Проблемы с доступом на сайты российских госорганов наблюдаются последние полтора часа. Фото: скриншот ошибки при входе на сайт Роскомнадзора.

Жители России столкнулись с проблемами в работе официальных сайтов Правительства РФ, Кремля, Госдумы, Совета Федерации, Совета безопасности и Роскомнадзора. Это может быть связано с перебоями в работе оборудования "Ростелекома".

Проблемы с доступом на сайты российских госорганов наблюдаются в последние полтора часа: интернет-ресурсы открываются либо с большой задержкой, либо не открываются вообще. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сам он никаких сбоев в работе сайтов не наблюдал, но допустил, что такое возможно.

"Я читал об этих сообщениях. Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования. Наверное, Минцифры даст какие-то пояснения, но пока мы не имеем информации на этот счёт", - передаёт слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Как сообщает Минцифры РФ, проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоем в работе компании "Ростелеком". Согласно сайту downdetector.ru, большинство сообщений (91%) касается работы Интернета, 6% - сбоев всех сервисов и ещё более 2% - телевидения.

Компания объясняет сбой проблемами в функционировании оборудования.

"Произошёл сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена", - сообщают представители "Ростелекома".

Фото: сайт downdetector.ru

Кстати, с сегодняшнего дня Роскомнадзор будет ограничивать скорость работы соцсети Twitter для защиты россиян от противоправного контента. За последние три года в адрес соцсети направлено более 28 тыс. требований об удалении призывов к совершению самоубийств, публикаций, содержащих детскую порнографию, и информацию об использовании наркотиков.

Областная газета Свердловской области

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