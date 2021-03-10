Масленица: где бесплатно отметить самый русский праздник в Свердловской области?

В парке Маяковского в Екатеринбурге в этом году сожгут шестиметровое чучело Масленицы. Фото: Галина Соловьёва

На этой неделе в России отмечают Масленицу. Это весеннее гулянье ежегодно сопровождается городскими мероприятиями, где можно предаться русским забавам и поесть блинов на свежем воздухе. Средний Урал в этом году также не стал исключением.

Наиболее масштабное празднование Масленицы – проводы зимы в конце Масленичной недели. Больше всего бесплатных мероприятий на ближайшие выходные ожидается в Екатеринбурге. Гулянья пройдут во всех районах города, и одно из самых крупных – в парке Маяковского. Посетителей будут веселить скоморохи и цирковые артисты, на пяти сценах выступят творческие коллективы города. Мероприятие начнётся с любимого занятия многих горожан – разгрома снежного городка, продолжится спортивными народными забавами и завершится сжиганием шестиметрового чучела. Угощать гостей праздника горячими блинами будут более десяти уральских ресторанов. Также будет функционировать ярмарка мастеров «Иван-да-Марья» и павильон с мастер-классами по лепке из глины и на гончарном круге, изготовлению леденцов, росписи пряников.

Необычная интерактивная программа «Искусство Масленицы» пройдёт у екатеринбургского Центра культуры «Урал», где будут установлены арт-объекты, выставка картин художников на тему весны. Посетители смогут творчески провести воскресенье: создать собственное произведение искусства в стилистике русского авангарда, попозировать для оживших картин в фотозоне и сочинить самый длинный стих о приходе весны.

Большим гуляньем проводят зиму и в Каменске-Уральском. Сразу на нескольких городских площадях 13 марта пройдут праздничные концерты творческих коллективов города, мастер-классы, взятие снежных городков и поедание блинов. 14 марта жителей приглашают на Соборную площадь, где будет действовать ярмарка местных мастеров, а в 14:30 сожгут масленичное чучело на снежной горе.

Масленичная неделя предвещает наступление Великого поста для христиан. Но для многих людей эти гулянья носят не религиозный, а, скорее, языческий характер и ассоциируются с народными традициями и забавами. По словам этнолога, ведущего методиста центра Традиционной народной культуры Среднего Урала Вячеслава Печняка, Масленица в сознании современного человека – самый русский праздник, отражающий связь с национальными корнями.

– Христианский смысл Масленицы старались изменить в советский период, когда праздник унифицировали на всей территории страны, – отмечает Вячеслав Печняк. – Чтобы изжить религиозный след, Масленицу сделали просто проводами русской зимы, распространили однотипные состязания и игры. Локальные традиции вытеснили новыми. Например, был забыт масленичный король, перестали кататься с горок на сене, сжигая его после, а также брать снежные городки верхом на лошадях. Зато появилось чучело, олицетворяющее дух зимы, хотя на Урале до революции оно встречалось только в двух сёлах Слободо-Туринского района.

Бесплатные праздничные гулянья на Масленицу Населённый пункт Место Дата и время Екатеринбург ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230) 13 и 14 марта, 11:00 - 19:00 Двор у «Синара Центра» (ул. Верх-Исетский бульвар, 15) 14 марта, 12:00 - 18:00 Парк у ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94) 14 марта, 14:00 - 16:30 Площадь у ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) 14 марта, 12:00 - 15:00 Площадь перед ЦК «Экран» (ул. Грибоедова, 3) 13 марта, 11:00 Площадь у КДЦ «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б) 14 марта, 14:30 ДК «Совхозный» (ул. Комбинатская, 7) 13 марта, 12:00 Перед административным зданием в посёлке Северка (ул. Строителей, 41) 13 марта, 12:00 ЦКиД «Садовый» (ул. Верстовая, 14) 14 марта, 12:00 ЦК «Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3) 13 марта, 15:00 - 18:00 Нижний Тагил Площадь перед Дворцом культуры «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) 14 марта, 12:00 - 14:00 Асбест Стадион «Ураласбест» (ул. Павлова, 2а) 13 марта, 11:00 Каменск-Уральский Площадь у Детского культурного центра (ул. Каменская, 33) 13 марта, 12:00 Площадь у ДК «Металлург» (ул. Трудовые Резервы, 8а) 13 марта, 12:00 Площадь у ДК «Современник» (ул. Лермонтова, 133) 13 марта, 12:00 Соборная площадь (ул. Ленина, 126) 14 марта, 9:00 Сухой Лог Торговая площадь (ул. Победы, 13) 14 марта, 11:00 - 17:00 Ирбит Площадь ДК имени В.К. Костевича (ул. Свердлова, 17) 14 марта, 12:00 - 14:00 Полевской Центр культуры и народного творчества (ул. Победы, 7) 14 марта, 14:00 Карпинск Городская площадь (ул. Мира, 63) 14 марта, 12:00

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