Ещё один шанс на жизнь

Кире предложили пройти клеточную терапию CAR-T. Шанс на выздоровление – 80%. Фото: Из семейного архива Капрановых.

Большую часть жизни 11-летняя Кира провела в больницах.

Диагноз «лимфобластный лейкоз» семье сообщили в 2014 году. Почти два года Кира проходила лечение: химиотерапия, пункции, капельницы, антибиотики… Казалось, болезнь отступила. Семья вернулась к обычной жизни. Девочка мечтала о спортивной гимнастике. Но о профессиональном спорте пришлось забыть: в 2018 году у неё случился рецидив. Новые курсы химиотерапии результата не дали. Сделали трансплантацию костного мозга. Донором стал младший брат. Но и это не помогло. В 2020 году вновь случился рецидив. Спасти девочку взялись израильские врачи. Кире предложили пройти клеточную терапию CAR-T. Шанс на выздоровление – 80%. Стоимость новейшей разработки составила почти 46 млн рублей. Часть суммы помогли собрать неравнодушные люди и фонды. Сбор средств закрыл основатель Благотворительного фонда РМК Игорь Алтушкин.Теперь у Киры есть ещё один шанс! В ближайшее время семья отправится в Израиль. Лечение может продлиться около года. Но Кира готова. Каким бы сложным ни был процесс, желание жить – сильнее всего!

Опубликовано в №042 от 12.03.2021