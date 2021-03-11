Александр Высокинский предложил название для улицы в Академическом

Александр Высокинский подчеркнул, что имя может быть присвоено улице только через пять лет после смерти человека. Фото: Владимир Мартьянов.

Одну из улиц в микрорайоне Академический в Екатеринбурге могут назвать в честь директора Института экономики УрО РАН Александра Татаркина. С инициативой выступил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

По словам первого замгубернатора региона, директор Института экономики УрО РАН был тем человеком, который "рассказывал сложные экономические вещи простым языком".

"Академический - это микрорайон, где большое количество улиц названо в честь учёных, которыми мы гордимся. Я думаю, что Александр Иванович в этом звёздном ряду не потеряется точно", - сказал Александр Высокинский во время церемонии открытия памятной доски Александру Татаркину.

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов подписать соответствующее обращение в администрацию города. Инициативу поддержал член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

Александр Высокинский также напомнил, что имя может быть присвоено улице только через пять лет после смерти человека. Напомним, что Александр Татаркин скончался в возрасте 70 лет 5 августа 2016 года.

В мае 2016 года "ОГ" публиковала большое интервью с Александром Татаркиным.