Дмитрия Шишкина наградили знаком отличия III степени Свердловской области

Дмитрий Шишкин считает, что присуждение знака отличия свидетельствует о высоких результатах работы мануфактуры «SHISHKIN» Фото: Павел Ворожцов

Владельца портновской мануфактуры «SHISHKIN», руководителя комитета по швейной промышленности Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Дмитрия Шишкина наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Соответствующий указ будет опубликован в полной версии субботнего номера «Облгазеты».

Почётное звание 33-летнему Дмитрию Шишкину присудили «за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области». Кроме вклада в производство мужской одежды, которым компания занимается последние десять лет, уральский бизнесмен одним из первых перевёл почти всю работу своего предприятия на изготовление средств индивидуальной защиты (СИЗ) в начале пандемии коронавируса.

С марта 2020 года в период максимальной нехватки медицинских масок мануфактура «SHISHKIN» начала их массовое производство, а с апреля – пошив защитных костюмов. Кроме коммерческой продажи, более 200 тысяч СИЗ бесплатно передали в НКО в рамках благотворительного проекта «Защитный механизм», который был реализован совместно с центром добровольчества Свердловской области «Сила Урала». Также компания снабжает масками и костюмами региональные медицинские учреждения.

– Оценка достижений в области качества продукции и услуг на таком высоком уровне, несомненно, подтверждает эффективность работы нашего предприятия в нестабильном 2020 году, – прокомментировал «Облгазете» награждение Дмитрий Шишкин. – Изначально компания поставила своей целью изменить общее восприятие отрасли лёгкой промышленности России. Будем и дальше развиваться в этом направлении.

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