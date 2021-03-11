Главой нового созыва общественной палаты Екатеринбурга стал Яков Силин

Яков Силин был предложен к качестве члена общественной палаты гордумой. В ходе первого заседания ОП он был избран её председателем. Фото: Алексей Кунилов

Председателем нового созыва общественной палаты Екатеринбурга стал ректор УрГЭУ Яков Силин. За него проголосовали 29 членов палаты, один человек воздержался.

Главу общественной палаты избрали на первом заседании, на котором присутствовали также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и зампредседателя гордумы Виктор Тестов. Других кандидатур, кроме Якова Силина, на пост главы ОП не было.

На заседании были утверждены также три заместителя председателя общественной палаты. Яков Силин предложил кандидатуры главы НПО автоматики Андрея Мисюры, гендиректора компании "УГМК-застройщик" Евгения Мордовина и директора Свердловского областного благотворительного фонда, бывшего главы Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Черкасова. Они были поддержаны большинством членов ОП.

На заседании мэр Екатеринбурга заявил, что ближайшая инициатива, которая будет вынесена на общественное обсуждение, - выбор места под стелу "Город трудовой доблести".

Напомним, что всего общественная палата состоит из 33 человек. Треть членов предлагает мэр, ещё 11 - депутаты гордумы, столько же членов выбирают уже вошедшие в ОП граждане. К слову, Яков Силин был предложен к качестве члена общественной палаты гордумой.

В прошлом году он был переизбран на пост ректора УрГЭУ. Доктор экономических наук, профессор Яков Силинвозглавил вуз в 2015 году. До этого в разные годы он работал в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, был председателем и депутатом Екатеринбургской городской думы, занимал должности в аппарате полпреда Президента РФ в УрФО, был вице-губернатором, руководителем администрации губернатора Свердловской области, заместителем председателя правительства региона.