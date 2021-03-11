Именные парты Героя с подачи уральцев устанавливают в школах по всей России

Герой России Олег Касков за своей именной партой в кадетской школе-интернате Серова. Фото: Общественная организация «Герои Урала».

Во время визита в редакцию «Облгазеты» накануне Дня защитника Отечества уральцы – Герои России Олег Касков, Игорь Родобольский и Роман Шадрин обмолвились о том, что у каждого из них имеется именная парта в школах разных городов на Урале (см. «ОГ» №031 от 20.02.2021). Оказалось, что идея, задуманная Героями России – уральцами, сейчас разошлась по всей нашей стране.

Идея проекта «Парта Героя» родилась три года назад сразу у двух наших земляков — Олега Каскова и Романа Шадрина. Первую именную парту Героя России Олега Каскова торжественно открыли в апреле 2018 года в его родной школе города Кыштыма Челябинской области. В Свердловской области первая именная парта – Героя России Сергея Воронина появилась в 2019 году в школе ЗАТО Свободный. В сентября 2020 года в средней школе ЗАТО Уральский парту Героя России Романа Шадрина установили в 5-м классе, над которым Роман Александрович взял шефство. И теперь парта Героя стоит в классе Героя. Идею шефства над классом высказал глава ЗАТО Уральский Игорь Сыропятов, её вынесли на собрание родительского комитета, и всем она пришлась по душе.

- Для детей сидеть за партой Героя и учиться в классе Героя – и честь, и ответственность, – говорит классный руководитель пятого класса в школе в ЗАТО Уральский Яна Белова. – Они стараются прилежно учиться, дисциплина подтягивается. Планку требований мы не снижаем, случается, что место за партой пустует, если никто не заслужил.

Впрочем не везде условия столь жёсткие. Право занять место за партой Героя можно получить и за отличную учёбу, и за общественную активность, и за спортивные успехи.

В октябре 2020 года в школе ЗАТО Уральский появились парты Серика Султангабиева (6-й класс), Олега Каскова (2-й класс), Игоря Родобольского (8-й класс) и Владимира Шарпатова (11-й класс). В ноябре 2020 года именные парты Героев России Олега Каскова и Романа Шадрина были открыты в пятом «а» и пятом «б» классах кадетской школы-интерната при Серовском политехническом техникуме.

- В советское время многие школы и классы носили имя Героев Советского Союза. Сегодня этого воспитательного элемента очень не хватает, и мы искренне обрадовались, когда появилась возможность возродить традиции, – говорит директор кадетской школы-интерната при Серовском политехникуме Роман Бисеров. – Олег Касков и Роман Шадрин приехали к нам на присягу. После того как новички пятиклассники её приняли, мы с ними переговорили. Предложение было принято на ура.

Помимо учёбы, кадеты получают первоначальную воздушно-десантную подготовку. Принимают в кадетский корпус ребят с 10–12 лет из самых разных социальных групп, но они должны иметь характер, физические данные. После выпуска кто-то выбирает военную стезю, кто-то — гражданскую.

- С ребятами из моей серовской «ашки» и из других городов общаюсь постоянно, – говорит Олег Касков. – До пандемии коронавируса очно, сейчас – по видеосвязи. Кстати, в Североуральске отдел образования предложил нам провести что-то вроде родительского собрания, хотим попробовать эту форму. С молодыми говорим не о войне, а о жизни. Их волнует, как выбрать профессию, надо ли получать высшее образование, куда пойти учиться.

Хотя проект «Парта Героя» реализуется членами общественной организации «Герои Урала», они устанавливают не только свои именные парты, но и откликаются на другие просьбы руководителей школ и территорий. Так, в декабре 2020 года в Полевском политехническом техникуме при их участии была установлена именная парта Героя Советского Союза Егора Зелёнкина – участника Великой Отечественной войны, удостоенного Золотой Звезды 17 ноября 1943 года за отвагу, проявленную при форсировании Днепра.

Интерес к проекту постоянно растёт. В прошлом году педагоги ЗАТО Свободный по собственной инициативе установили восемь именных парт героев. В феврале нынешнего года парты Героя появились сразу в нескольких городах. Так, парта Героя России Ильи Панфилова открыта в ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. В первую чеченскую кампанию он командовал взводом огнемётчиков и за мужество, проявленное при выполнении особого задания, 6 марта 1995 года был удостоен Золотой Звезды. Парта Героя России Дмитрия Шектаева, погибшего в феврале 2000 года в неполные 20 лет, когда он прикрывал отход товарищей из Аргунского ущелья в Чеченской Республике, открыта в его родной школе в посёлке Калья Североуральского городского округа. Кстати, там до сих пор работает его первая учительница. Именной класс с именной партой Романа Шадрина появился и в школе №16 Екатеринбурга.

Пока под эгидой организации «Герои Урала» в разных школах парты Героя установлены в восьми городах. В марте нынешнего года в рамках проведения Года Героев России в школах Североуральского городского округа состоится торжественное открытие именных парт Игоря Родобольского, Романа Шадрина, Олега Каскова, Ильи Панфилова. В апреле парты Владимира Шарпатова появятся в Заречном и Североуральском городских округах, парта Романа Шадрина — в Лихославле Тверской области, куда он с родителями переехал в семилетнем возрасте.

- За право занять парту Героя ребята соревнуются азартно, причём девчата не отстают от парней, – говорит председатель общественной организации «Герои Урала», генерал-майор запаса Роман Шадрин. – Фото за партой Героя, да ещё и с Героем России – это как фотография на фоне развёрнутого знамени части – почётно и вызывает несомненную гордость. Достойных претендентов становится всё больше, поэтому мы придумали новую форму поощрения. За отличную учёбу присваивается красная звёздочка, за общественную активность — зелёная.

ВАЖНО «Парта Героя» – ученическая парта, оформленная в стиле организации «Герои Урала». На ней размещены фотография и информация о герое или заслуженном человеке, краткий рассказ о его подвиге, заслугах. Проект уральцев «Парта Героя» подхватила партия «Единая Россия», которая разработала логотип «Объединяя поколения». Сейчас проект реализуется не только в Свердловской области, но и по всей стране – от Калининграда до Камчатки.

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