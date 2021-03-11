Правительство РФ выделит 2 миллиарда на третий этап программы туристического кешбэка

Продолжение программы поможет активнее развивать туристический бизнес в России. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что третий этап программы туристического кешбэка за путешествия внутри страны стартует в марте. На его реализацию будет выделено 2 млрд рублей.

Председатель Правительства РФ назвал программу туристического кешбэка "беспрецедентной мерой", которая позволяла россиянам возвращать до 20% от стоимости тура.

"Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Её новый этап начнём уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он подчеркнул, что продолжение программы поможет активнее развивать туристический бизнес в России, а также позволит снизить стоимость 300 тыс. услуг для туристов.

Туристический кешбэк Программа, в рамках которой государство возвращало путешественникам часть средств, потраченных на отдых в России, была запущена в 2020 году. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря, а само путешествие — осуществить до 10 января.

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