Первая «трёшка» Ельциных

Те самые цветы, которые Борис Николаевич подарил жене на её день рождения. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

«Облгазета» продолжает цикл публикаций о домашних адресах Бориса Ельцина в Свердловске – за 36 лет жизни в городе он сменил десять комнат и квартир. Седьмой материал спецпроекта «Здесь жил Ельцин», который мы запустили совместно с екатеринбургским Музеем первого президента России Б.Н. Ельцина к 90-летию со дня рождения нашего земляка, посвящён дому в Историческом сквере города по улице Воеводина, 4. В этом доме Ельциным впервые выделили трёхкомнатную квартиру: в ней они прожили более четырёх лет — с апреля 1968 года до осени 1972-го.

Партийный дом

В апреле 1968 годаБориса Ельцина перевели с должности начальника домостроительного комбината на работу заведующим отделом строительства Свердловского обкома КПСС. Через некоторое время после назначения ему впервые предоставили трёхкомнатную квартиру № 24 в доме по улице Воеводина, 4. Это жилое здание, центральный корпус которого состоит из семи этажей, а боковые – из пяти, возводили с 1958 по 1963 год для партийной номенклатуры. В нём до сих пор живут высокие чиновники из регионального правительства, о чём говорят припаркованные во дворе машины с номерами серии ААА.

Так выглядит седьмой адрес Ельциных в Свердловске сейчас. Фото: Галина Соловьева

Здание построено из кирпича в стиле сталинского ампира: на балконах со стороны переднего фасада красуется лепнина в форме снопов и фигурных завитков, а в промежутках между балконами – декоративные колонны, облицованные камнем. В доме 10 подъездов и 186 квартир. Ельцины жили во втором подъезде, в правой части здания, если смотреть на него со стороны Плотинки.

Окна квартиры, где жили Ельцины, легко узнать с улицы: с обеих сторон в них установлены деревянные стеклопакеты. Фото: Галина Соловьева

В их подъезде было 15 квартир – по три на лестничной клетке. Квартира № 24 находится на третьем этаже. По советским меркам она была достаточно большой: её общая площадь – 72,3 квадратных метра, из них порядка 10 приходится на кухню. Площадь гостиной и детской примерно одинакова и составляет около 18 квадратных метров, спальня насчитывает 15 «квадратов». Окна в квартире выходят на две стороны: кухня и гостиная смотрят на Плотинку, остальные комнаты и балкон – во двор. Под окнами Ельциных на первом этаже располагался книжный магазин «Подписные издания», но он не сохранился – сейчас на его месте находится кофейня.

На лестничной площадке в подъезде Ельциных три квартиры. Квартира № 24 расположена справа. Фото: Галина Соловьева

В 1985 году в квартире № 24 поселился бывший секретарь Богдановичского горкома КПСС Виктор Сиваш: ему дали это жильё, когда он возглавил производственное объединение «Свердловскстройматериалы». На обе должности Сиваша утверждал сам Ельцин, с которым Виктор Григорьевич часто пересекался по работе. По его словам, Борис Николаевич был человеком жёстким: перед избранием в секретари горкома Сиваша хотели забрать на работу в Министерство чёрной металлургии СССР в Москву, однако Ельцин сказал, что не позволит грабить Урал. Он позвонил министру и доложил ситуацию – в итоге Виктор Григорьевич остался на малой родине. После переезда в квартиру Ельцина он поменял в ней практически всё, но не из-за сложных взаимоотношений, а из-за ветхости стройматериалов.

Прихожая и коридор в бывшей квартире Ельциных на улице Воеводина, 4. Фото: Галина Соловьева

– Изначально в квартире стояли деревянные двери, но когда в неё поселился Борис Николаевич, то он снял их и поставил двери из ДСП, которые тогда начал производить домостроительный комбинат, – рассказал «ОГ» Виктор Сиваш. – Ельцин всё проверял на себе, чтобы требовать от других того же самого. Но я был вынужден заменить ДСП на дерево, потому что они быстро пришли в негодность. Аналогично я установил по всей квартире натяжные потолки, потому что стала сыпаться штукатурка. Старые люстры, мебель, сантехнику – всё выбросил. Единственное, что осталось от Бориса Николаевича, так это паркет.

Гостиная, где Ельцин любил собираться с друзьями. Паркет остался ещё с его времён. Фото: Галина Соловьева

12 стульев в подарок

Этот паркет можно заметить на семейных фотографиях Ельциных в компании однокурсников. Они часто гостили в квартире на Воеводина, а на 40-летие Бориса Николаевича 1 февраля 1971 года сделали необычный подарок: друзья решили обыграть роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и вручили ему точно такой же комплект, потому что из-за постоянных переездов с квартиры на квартиру мебель у Ельциных изрядно обветшала.

Просторная кухня, где Борис Николаевич любил готовить. Фото: Галина Соловьева

Вот как вспоминал этот случай студенческий товарищ Ельцина Михаил Карасик в книге Андрея Могильникова «Это было со мной и страной»: «Шли мы с этими стульями по всему центру. Друзья купили двенадцать не гамсовских стульев. Украсили их наклейками с витиеватой цифрой «40», а на тыльной стороне каждого сиденья написали «мастеръ Гамсъ». Взяв по стулу, друзья цепочкой пошли на юбилей Бориса через весь город. Позвонили в квартиру. Открыл дверь юбиляр, увидел гостей, сидящих на 12 стульях вдоль стен лестничной площадки, в руках у каждого были гвоздики. Именинник смеялся до слёз. В одном из стульев, как полагается, был спрятан клад. Что было дальше – пусть вам подскажет воображение, но дверь в квартиру периодически вздрагивала от взрывов хохота».

Правда, жене Ельцина Наине Иосифовне новая квартира была не особо по душе. В своих мемуарах под названием «Личная жизнь» она писала: «Это была трёхкомнатная квартира, хотя по площади она оказалась меньше прежней. Дом был старый, что мне тоже не очень нравилось. Но эта квартира была ближе к обкому, по соседству с поликлиникой, к которой прикрепили Бориса. Здесь у нас появилась собственная спальня, куда переехал гарнитур из карельской берёзы. У девочек была своя отдельная комната. Третья комната служила гостиной. Но для меня главным плюсом было то, что рядом находится 9-я школа, одна из лучших в Свердловске. Лена с Таней (дочери Ельциных. – Прим. ред.) перешли учиться в неё. Лена в седьмой класс, Таня в четвёртый».

Спальня. Фото: Галина Соловьева

Детская. Фото: Галина Соловьева

Письмо из «Артека»

С квартирой в доме на Воеводина связана ещё одна интересная история, которая прославила Ельциных на весь Советский Союз. «Облгазета» писала о ней три года назад. Летом 1972 года старшая дочь Бориса Николаевича Лена, которой тогда было 14 лет, отправилась в «Артек» в качестве делегата Пятого Всесоюзного слёта пионеров. По давней лагерной традиции в один из августовских дней пионеры отправили в Чёрное море бутылки с письмами иностранным друзьям. Из всех посланий «бутылочной почты» до адресатов на суше дошло лишь письмо Лены Ельциной, а потом каким-то образом оно оказалось в редакции пионерского журнала «Вожатый» и было там опубликовано.

Вот выдержки из этого письма: «Дорогой друг! Я живу в Советском Союзе, сейчас отдыхаю во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Наш лагерь называют лагерем дружбы. И это действительно так. Ты, наверное, знаешь, что в состав нашей страны входит пятнадцать союзных республик. В каждой из них свой язык, свои традиции. И вот в наш лагерь на V Всесоюзный слёт пионеров собрались представители всех республик. Но мы живём единой дружной семьёй. У нас все равны, у нас единые планы и мечты…»

После публикации в журнале домой Ельциным посыпались письма со всех концов страны. По воспоминаниям Наины Иосифовны, писали даже солдаты – они же не знали, сколько лет автору. Вполне понятно, что Лена не успевала читать эти письма. Но примечательно другое: на обратном адресе в её послании указана не улица, а переулок Воеводина, хотя к тому времени этот топоним уже окончательно был закреплён в документах.

– В 1929 году на базе железнодорожных мастерских на плотине городского пруда создали вагоноремонтный завод им. Воеводина, – отмечает историк-краевед Людмила Зорина. – Тогда же в районе улицы Воеводина, вероятнее всего, появился и одноименный проезд, который стал именоваться переулком в конце 1930-х, а улицей Воеводина стал в 1963 году. Видимо, Лена Ельцина назвала Воеводина переулком по привычке: в начале 70-х местные жители вполне могли использовать старое наименование улицы.

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Борис Ельцин вместе с женой Наиной Иосифовной и старшей дочерью Еленой, 14 марта 1971 года. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Письмо Лены Ельциной, опубликованное в журнале «Вожатый» № 11 за 1972 год. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

В квартире Ельциных всегда было много гостей, 1971 год. Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Вид на дом по улице Воеводина, 4 в 1970-е годы. Фото: Государственный архив Свердловской области

Такой вид на Плотинку открывается из окон гостиной в квартире № 24. Фото: Галина Соловьева

Опубликовано в №042 от 12.03.2021