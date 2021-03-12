Премьера новой «Угрюм-реки», суд над Владимиром Васильевым и кадровый дефицит на стройках: самое интересное в номере за 12 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

На «Первом канале» стартовал показ «Угрюм-реки». История семьи Громовых получила второе масштабное киновопоплощение спустя больше чем 50 лет. Первое было в 1968 году, когда уральский режиссёр Ярополк Лапшин на Свердловской киностудии снял четырёхсерийный фильм по одноимённому роману Вячеслава Шишкова. И вот вторая экранизация. Для жителей Свердловской области к новому сериалу особое внимание. И с культовой работой Лапшина сравнить, и на родные места посмотреть: для съёмок создатели несколько раз приезжали в наш регион. А некоторым свердловчанам даже удалось сняться в картине.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось разбирательство уголовного дела Владимира Васильева, который в августе 2019 года сел в пьяном виде за руль чужого автомобиля, совершил аварию и погубил двух человек. Суд назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима плюс лишил осуждённого права управлять автомобилем в течение трёх лет. Кроме того, обязал выплатить потерпевшим более 2,4 млн рублей в качестве компенсации.

В Минстрое РФ заявили о дефиците рабочих на стройках. Основной причиной этого называют коронавирусные ограничения на въезд мигрантов в Россию. Есть ли такая проблема в Свердловской области и как это скажется на темпах строительства жилья?