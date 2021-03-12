Тематические ярмарки пройдут в свердловских городах на Масленицу

В ближайшие выходные, 13 и 14 марта, жителей Свердловской области приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.
Ранее приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды традиционно появятся на участке ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского). В связи с этим водителей предупреждают о закрытии движения с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. Проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.
Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, рассчитанному на 2021 год. Он размещён на сайте регионального министерстве АПК.
В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в 17 городах, включая Ревду:
- Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (13 марта);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки круглый год (ежедневно с 8:00 до 22:00), а также на площади 1905 года (13 и 14 марта);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Каменск-Уральский (Соборная площадь) – сельскохозяйственная ярмарка "Масленица" (14 марта с 9:00 до 17:00);
- Камышлов (ул. К. Маркса от Урицкого до Маяковского) – универсальная ярмарка "Сретенская" (14 марта);
- Карпинск (городская площадь) – универсальная ярмарка "Масленица" (14 марта с 10:00 до 17:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна идёт" (12-14 марта), а также по Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная "Для всей семьи" (12-14 марта);
- Кировград (ул. Свердлова, 40 и Мамина Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна идёт" (12-14 марта с 9:00 до 20:00);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 7 марта включительно);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (13 марта) и на площади Ленина – сельскохозяйственная ярмарка "Масленица" (14 марта);
- Красноуфимск (Площадь ЦКиД) – универсальная ярмарка "Проводы русской зимы" (14 марта), а также на ул. Рогозинниковых, 35 – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки (по декабрь 2021 года);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Проводы зимы" (12-14 марта);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (14 марта);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (13 марта);
- Реж (на ул. Ленина, 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а также на ул. Калинина, 47 (6 марта);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).