Тематические ярмарки пройдут в свердловских городах на Масленицу

В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в 17 свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие выходные, 13 и 14 марта, жителей Свердловской области приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

Ранее приглашение на ярмарку появилось на сайте мэрии Ревды. Торговые ряды традиционно появятся на участке ул. Мира (от Максима Горького до Чайковского). В связи с этим водителей предупреждают о закрытии движения с 08:00 до 17:00 в субботу и воскресенье. Проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут.

Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки, "Облгазета" обратилась к плану проведения подобных мероприятий, рассчитанному на 2021 год. Он размещён на сайте регионального министерстве АПК.

В этот раз торговые ряды будут развёрнуты в 17 городах, включая Ревду: