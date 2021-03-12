Темы дня

Общество
12 марта 2021, 09:30

В Асбесте представили нового начальника полиции

Новый начальник полиции Асбеста

Сергей Бурдин работает силовиком с 1997 года: прошёл путь от участкового уполномоченного полиции до замглавы екатеринбургского отдела полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Руководителем полиции Асбеста стал Сергей Бурдин, занимавший до этого пост замначальника отдела полиции № 9 УМВД по Екатеринбургу. Нового начальника представили коллективу.

Приказ о назначении подписал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. На новом посту Сергея Бурдина приветствовали замначальника регионального главка полиции Пётр Кривегин, замглавы Асбестовского ГО Екатерина Волкова, прокурор муниципалитета Валерий Толмачев, председатель суда Александр Вознюк и руководитель районного СК Аркадий Шишкин.

"Подполковник Бурдин поблагодарил за оказанное доверие. Среди приоритетных задач, стоящих перед ним - активизация работы по укомплектованию подразделения и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, сплочение коллектива отдела и нацеливание его на более надёжную защиту жителей Асбеста от криминала", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Сергей Бурдин родился в 1980 году. Работает силовиком с 1997 года: прошёл путь от участкового уполномоченного полиции до замглавы екатеринбургского отдела полиции. В 2001 году окончил Уральский юридический институт. Женат. Воспитывает двоих детей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.03.2021, 11:10 / Общество
Тематические ярмарки пройдут в свердловских городах на Масленицу
12.03.2021, 10:26 / Общество
Свердловское МВД объявило в розыск отца Силуана
12.03.2021, 09:30 / Общество
В Асбесте представили нового начальника полиции
12.03.2021, 08:53 / Общество
Стало известно, где пройдут ремонты на трассах Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень
12.03.2021, 08:03 / Общество
Оттепели придут в Свердловскую область на следующей неделе