В Асбесте представили нового начальника полиции

Сергей Бурдин работает силовиком с 1997 года: прошёл путь от участкового уполномоченного полиции до замглавы екатеринбургского отдела полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Руководителем полиции Асбеста стал Сергей Бурдин, занимавший до этого пост замначальника отдела полиции № 9 УМВД по Екатеринбургу. Нового начальника представили коллективу.

Приказ о назначении подписал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. На новом посту Сергея Бурдина приветствовали замначальника регионального главка полиции Пётр Кривегин, замглавы Асбестовского ГО Екатерина Волкова, прокурор муниципалитета Валерий Толмачев, председатель суда Александр Вознюк и руководитель районного СК Аркадий Шишкин.

"Подполковник Бурдин поблагодарил за оказанное доверие. Среди приоритетных задач, стоящих перед ним - активизация работы по укомплектованию подразделения и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, сплочение коллектива отдела и нацеливание его на более надёжную защиту жителей Асбеста от криминала", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Сергей Бурдин родился в 1980 году. Работает силовиком с 1997 года: прошёл путь от участкового уполномоченного полиции до замглавы екатеринбургского отдела полиции. В 2001 году окончил Уральский юридический институт. Женат. Воспитывает двоих детей.