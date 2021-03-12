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12 марта 2021, 10:26

Свердловское МВД объявило в розыск отца Силуана

Полицейские разыскивают отца Силуана

В коце февраля в Среднеуральском монастыре следователи и полицейские пытались найти отца Силуана. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в розыск объявлен Андрей Кузнецов. Он известен под церковным именем отец Силуан и являлся келейником бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Полиция подозревает Андрея Кузнецова в совершении убийства двух и более лиц, разбое и незаконном ношении оружия.

В ГУ МВД по Свердловской области просят всех, кто имеет информациюю о нём, обращаться по телефонам: 8(343) 358-83-38 (дежурная часть); 8(343) 354-5124; 8(343)-356-42-10.

Установлено, что Андрею Кузнецову 46 лет, он уроженец Полевского. При этом он может представляться также как Андрей Владимирович Храмов, Андрей Владимирович Осипов (как лицо 1974 года рождения и как лицо 1967 года рождения).

Напомним, что в коце февраля в Среднеуральском монастыре снова прошли обыски. Следователи и полицейские разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступлениях отца Силуана. В СУ СКР по Свердловской области подтвердили существование уголовного дела, возбуждённого ещё в феврале 1999 года по факту убийства нескольких лиц. В 2001 году по данному уголовному делу двое из троих обвиняемых были установлены и приговорены Свердловским областным судом к реальному лишению свободы. Третий фигурант скрылся от следствия, его поиски продолжаются до сих пор.

Напомним, что задержание Сергия произошло в ночь на 29 декабря. После допроса в Екатеринбурге его направили в Москву. Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: "Склонение к самоубийству", "Самоуправство" и "Оскорбление религиозных чувств".

Фото: с сайта ГУ МВД по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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