В посёлке Верхняя Синячиха не могут справиться с бродячими собаками

Жители надеются, что проблема с собаками в скором времени решится Фото: Алексей Кунилов

Жители посёлка Верхняя Синячиха (Алапаевский район) пожаловались, что в посёлке стало больше бродячих собак. Они уже обратились к местному депутату Илье Чижу.

Как сообщила одна из местных жительниц Надежда Отыч, бродячая собака покусала сначала её племянницу, потом кинулась на прохожую бабушку и мальчика.

– Племянница просто стояла на крыльце, а собака бросилась…Потом на ребёнка и на бабушку – отгоняли как могли! И это каждый день у магазина, – рассказала женщина.

Депутат Илья Чиж отметил, что стаи бродячих собак есть не только в жилом секторе – они по всей территории посёлка. Как выяснила «Облгазета», в январе этого года поселковая администрация направила заявки в специализированные организации Артёмовского и Нижнего Тагила на отлов животных без владельцев. Но компании отказались, а в самой Верхней Синячихе такой организации нет.

Сейчас администрация посёлка заключает договор на оказание услуг по обращению с животными без владельцев с компанией «Эверест» из Камышлова.

– Сегодня есть очень много ограничений в законодательстве по перевозке собак и их содержанию. Ближайшая служба, которая у нас была – это Артёмовский, но по решению суда она закрылась. Поэтому возникла проблема с заключением контракта, но сейчас мы её решаем, – пояснила руководитель главы администрации посёлка Татьяна Норицина.

Администрация муниципального образования Алапаевское рекомендует всем жителям Верхней Синячихи, а также других населённых пунктов на территории округа сообщать о местах скопления бродячих собак и проявлении ими агрессии в ЕДДС по телефону: 8 (34346) 3–16–47.