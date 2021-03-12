Кейптаун пройден – впереди Антарктида

По пути в ЮАР экипаж 66-й Российской Антарктической экспедиции прошёл через Канарские острова. Фото: Личный архив Александра Прокопьева

Уралец Александр Прокопьев – брат космонавта из Екатеринбурга Сергея Прокопьева – продолжает свой путь на Южный континент в составе 66-й Российской Антарктической экспедиции. Экипаж ледокола «Академик Фёдоров» после Германии сделал вторую остановку в Кейптауне и отправился в Антарктиду – плыть до неё ещё несколько тысяч километров. В южноафриканском городе полярники провели три дня, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. Корреспондент «Обгазеты» связался с Александром и узнал, как проходит морской поход.

На пути к мечте

– Александр, как добрались до Кейптауна?

– Вполне комфортно и без приключений. Всего за три недели после выхода из немецкого порта Бремерхафен наше судно прошло пролив Ла-Манш, минуло мыс Финистерре в Бискайском заливе у берегов Испании, проскользнуло между двумя Канарскими островами – Тенерифе и Гран-Канария, пересекло экватор в районе Гвинейского залива и прибыло в Кейптаун. До станции «Новолазаревская» – конечной точки нашего маршрута – ещё более 5 тысяч километров ходу.

– Не устали ещё от столь длительного морского похода?

– Усталостью это точно не назвать. Ведь мы никаких обязанностей на корабле не исполняем – мы же пассажиры. Единственное, что мы точно должны знать, так это свои действия в случае тревоги при аварии. Каждый из нас этому обучен: для нас были проведены соответствующие инструктажи перед походом.

– Как устроен ваш распорядок дня на корабле?

– В 7:30 завтрак, в 8 утра – чистка овощей на камбузе (в те дни, когда дежурит наша станция), в 11:30 – обед, в 15:30 – полдник и в 19:30 – ужин. Наша самая главная задача – не мешать команде выполнять свои обязанности.

– Чем кормят?

– Разнообразие в меню достаточно большое. На завтрак обычно подают сыр, каши с маслом, чай с сахаром, на обед и ужин – русские супы (борщ, щи, солянку), тефтели, гуляш или язык с гарниром, макароны с сосисками или мясом, компот, а на полдник – выпечку, фрукты и чай.

– В 9-балльный шторм пока не попадали?

– В такой сильный нет, но на выходе из Ла-Манша и в Бискайском заливе нас потрепало основательно. Вещи по каюте летали, как при полтергейсте. Но это всё терпимо, привыкаешь к качке.

– На Урале погода любит делать сюрпризы, меняясь за день не по разу. А вы, когда пересекали Атлантический океан, почувствовали что-нибудь подобное?

– В море примерно так же. Погода может поменяться несколько раз.

Нептун со Снегурочкой

– Вы говорили, что при пересечении экватора вас ждёт какой-то обряд…

– Всё действо больше напоминало новогодний утренник в детском саду с кучей аниматоров, только для взрослых и с морской тематикой. Суть спектакля была в том, что Нептун со своей свитой, состоящей из различного рода разукрашенных морских чертей, пиратов и русалок, поджидает на экваторе проходящие мимо суда. А капитаны этих судов просят «хозяина морей» пропустить их в другое земное полушарие. И всех, кто пересекает экватор впервые, Нептун требует пометить своим знаком.

Позвали мы своего капитана как Снегурочку. Вышел он в сопровождении судового кока, несущего поднос с двумя рюмками. Выпили они в знак примирения и договорённости. Произнесли каждый свою торжественную речь. После чего Нептун вручил капитану символический ключ от экватора. Ну а потом началось «крещение» первоходков. Вызывали нас по одному. Свита Нептуна хватала человека и волокла на помост у бассейна. Ставили на филейные места Нептунову печать, покрашенную зелёнкой, и бросали в воду. Честно говоря, я думал, что все будут вымазаны какой-нибудь сажей. Старожилы говорят, что раньше было именно так. В этот раз обошлось без большой грязи.

– Этот ритуал со всеми новичками проводят?

– Такая традиция существует на всех кораблях и даже у подводников, только с разными вариациями, вызванными особенностями морских судов.

Приключения посылки

– Как вас встретили в Кейптауне?

– Не успели мы опустить трап на пирс, как сотрудник местной транспортной компании привёз мне посылку, которую я в Германии десять дней получить не мог. Вот тебе и немытая и необразованная Африка. Немцы, учитесь, как работать надо!

– Что было в посылке?

– Необходимые личные вещи, забытые при масштабности сборов. В том числе семейные фотографии, флаг Екатеринбурского планетария, который до этого был на Международной космической станции, и флаг музыкального фестиваля Ural Music Night. Это знаковое культурное событие для нашего города, и мы решили таким образом поддержать музыкантов, которые будут выступать этим летом. Доставить эту посылку мне помогли директор фестиваля Евгений Горенбург и его помощница Любовь Бондаренко. Они связались с музыкантами, проживающими в ЮАР, и те с радостью согласились нас выручить. А мой товарищ Юрий Казаков, который имеет большой опыт в сфере негабаритных перевозок не только в России, но и за границей, вёл все переговоры с транспортной компанией из Южной Африки и отслеживал местоположение посылки. По прибытию в Кейптаун меня встретил в порту представитель компании и сказал: «Господа полярники, вам срочная посылка из России». Вот что значит настоящий уральский характер – благодаря землякам мировое путешествие посылки успешно завершилось.

– В ЮАР тоже карантин по коронавирусу?

– Официально его сняли в стране ещё второго февраля. Но из-за пандемии на берег нам сходить нельзя. Но местные всё равно подают нам приветственные знаки.

– К русским там не относятся как к чему-то диковинному?

– В мире все люди давным-давно перемешались. ЮАР – это бывшая британская колония, белых здесь пруд пруди. Да и в нашей стране встретить темнокожего – давно не редкость. Только в моём доме их двое живёт.

В Атлантиду по звёздам

– Какая погода сейчас в Кейптауне?

– Солнечно, +24℃ и всё время дует ветер около 10–15 метров в секунду.

– Корабль быстро идёт?

– Скорость на открытой воде – до 17 узлов, а при прохождении ледовых полей – 2–4 узла.

– Когда прибудете в Атлантиду?

– В Атлантиду мы, вероятнее всего, не попадём, но очень хочется (смеётся). Дальше идём без остановок до антарктической станции «Мирный».

– В южном полушарии небосвод абсолютно другой. Успели полюбоваться?

– Да, вы правы. Конфигурация созвездий совсем непривычная нашему северному глазу. В океане, правда, ночью небо очень часто закрыто облаками. Но первое, что бросилось в глаза, это то, что и солнце, и луна движутся по эклиптике в другом направлении – справа налево. А рисунок поверхности луны перевёрнутый. Смотрится всё это сногсшибательно.

– Как моряки ориентируются по звёздам, если в тех краях нет Полярной звезды?

– Её роль выполняет созвездие Южный Крест, но на самом деле моряки по звёздам уже давно не ориентируются – для этого есть спутниковая навигация.

Океан и космос

– Несмотря на то, что вы сейчас в океане, связь семьи Прокопьевых с космосом не ослабевает. Увидел на вашей странице в Инстаграме, что вы звонили с ледокола на Международную космическую станцию. Как прошло общение?

– Сейчас на борту МКС в составе 64-й экспедиции находится друг нашей семьи космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Он неоднократно был в Екатеринбурге и всей душой полюбил столицу Урала. Когда наше судно оказалось в южном полушарии Земли, мы решили созвониться, пока станция пролетала над Атлантическим океаном. Я же отправился в Антарктиду как специалист по радиосвязи, поэтому проблем с этим не возникло. В последний день зимы вместе с моим коллегой Дмитрием Башмашниковым мы вышли на борт ледокола и с помощью любительской радиостанции достучались до МКС. Правда, пришлось немного модернизировать оборудование: усилили радиостанцию большой антенной, чтобы сигнал был устойчивым. Без помех не обошлось, но мы успели обменяться тёплыми приветствиями с Сергеем Кудь-Сверчковым.

– Сейчас он активно фотографирует поверхность Земли и делится снимками в соцсетях. Ваш корабль ещё не попал в его объектив?

– Пока нет, но, возможно, до празднования 60-летия первого полёта человека в космос ему удастся поймать в кадр перемещение нашего корабля на просторах Атлантики. По крайней мере, снимки Южного континента он уже публиковал у себя в Инстаграме, когда наша экспедиция отправилась в путь 21 января. Среди них была и фотография берега Принцессы Астрид в Земле Королевы Мод, недалеко от которого находится станция «Новолазаревская».

Между тем Александр Прокопьев везёт в Антарктиду ещё несколько артефактов, связанных с Уралом. В частности, предметы и атрибутику, которые его брат-космонавт Сергей брал в полёт на МКС в 2019 году. Это флаги Екатеринбурга, Свердловской области и другие. После возвращения домой в 2022 году Александр передаст все вещи в музеи города. А фотоотчёт о его экспедиции уже сейчас доступен в Инстаграме.

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Александр Прокопьев перед входом в порт Кейптауна. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

В Антарктиду Александр Прокопьев взял не только флаг «Областной газеты», но и флаг Свердловской области, который побывал на Международной космической станции. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

Когда экипаж 66-й РАЭ прибыл в южноафриканскую столицу, температура там была выше +30°С. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

Приём пищи на камбузе строго по расписанию. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

Каюта Александра Прокопьева на ледоколе «Академик Фёдоров». Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

Морской обряд пересечения экватора столетиями остаётся неизменным. Главное действующее лицо – Нептун, который посвящает новичков в полноценные моряки. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

После посвящения члены экипажа окунаются в бассейн с морской водой. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.

Чтобы поддержать музыкантов, которые этим летом будут выступать на музыкальном фестивале Ural Music Night, Александр Прокопьев взял с собой флаг мероприятия. Доставили его напрямую из Екатеринбурга в ЮАР. Фото: Личный архив Александра Прокопьева.