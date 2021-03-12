Реновация по-уральски стартует в апреле

В первую очередь в программу реновации включат городские территории, где преобладает вот такая застройка. Фото: Галина Соловьёва

«Меняем старое на новое» — так обозначили тему круглого стола, прошедшего 11 марта в Доме журналистов Свердловской области, его организаторы. Участники дискуссии обсудили содержание вызвавшего большой общественный резонанс проекта регионального закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания области Валентин Лаппопояснил, что новый региональный правовой акт разработан в связи с принятием в декабре 2020 года федерального закона о КРТ и нацелен на обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций. Документ наделяет правительство региона полномочиями утверждать границы подлежащих реновации территорий, программы сноса и реконструкции находящихся на них объектов капитального строительства, а также устанавливать критерии, которым должны соответствовать включаемые в программы КРТ многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу. Выступать же с предложениями о включении конкретных территорий в эти программы будут муниципальные власти.

Важным отличием областного закона о КРТ от федерального, по словам заместителя директора Уральского института регионального законодательства Натальи Трофимовой, является включение в него статьи о соблюдении жилищных прав граждан при реализации реновационных программ. В статье прописаны права всех категорий жителей. В частности, собственникам жилых помещений компенсируют рыночную стоимость не только квартир, но и долей в общем имуществе подлежащих сносу домов. Гражданам, проживающим в таких домах на правах социального найма, в первоочередном порядке предоставят не меньшие по площади новые квартиры. Что касается жильцов коммуналок, то они получат отдельные квартиры площадью не меньшей, чем площадь помещений, в которых они проживали. При этом всем перечисленным категориям жильцов компенсируют расходы на переезд и другие издержки, связанные с переселением.

Важно, что закон о КРТ поможет более эффективно выполнять программы по расселению ветхого и аварийного жилья, считает заместитель главы областного министерства строительства и развития инфраструктуры Максим Пучков. Поэтому в программы реновации в приоритетном порядке будут включаться участки с преобладанием построенных в 1930–40-е годы зданий барачного типа. Сейчас областные власти совместно с муниципалитетами только приступили к определению пилотных территорий, в которых процесс реновации может быть запущен уже в этом году, но назвать возможные их адреса замминистра отказался, заявив, что это будет известно не ранее апреля.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В областном правительстве уверены, что закон о КРТ поможет уральским городам побыстрее избавиться от аварийного и ветхого жилья. Фото: Павел Ворожцов

Завкафедрой института строительства и архитектуры УрФУ Станислав Придвижкин привёл в качестве примера успешный опыт реновации городской территории в Верхней Пышме. Фото: Павел Ворожцов

Представитель департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Евгения Рожок (слева) заверила, что жилые дома в программу реновации будут включаться только с согласия не менее 2/3 их собственников. Фото: Павел Ворожцов

Замдиректора Уральского института регионального законодательства Наталья Трофимова считает, что в законе о КРТ прописаны права всех категорий жителей. Фото: Павел Ворожцов

Основными спикерами на круглом столе выступили замминистра строительства и развития инфраструктуры Максим Пучков и председатель профильного комитета Заксобрания области Валентин Лаппо. Фото: Павел Ворожцов

В обсуждении проблем реновации приняли приняли участие и журналисты свердловских СМИ. Фото: Павел Ворожцов