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12 марта 2021, 18:41

Евгений Куйвашев оценил обновлённую за 1,5 миллиарда станцию водоочистки в Ревде

станция водоочистки

Находясь на объекте, глава региона сам смог попробовать очищенную воду. Фото: департамент информполитики региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Ревду оценил обновлённый комплекс водоподготовки. Проект, общим объёмом инвестиций в 1,5 млрд рублей, стартовал ещё в 2012 году.

Теперь водой высокого качества можно обеспечить всех жителей городского округа – более 60 тысяч человек. Ресурсов также хватит и на перспективную застройку. Находясь на объекте, глава региона сам смог попробовать очищенную воду.

"Чистая, хорошая вода!", – заявил губернатор на личной странице Instagram.

Евгений Куйвашев напомнил, что ещё несколько лет назад вопрос качества воды для горожан стоял остро, поскольку построенная в 60-70-х годах прошлого века станция с задачей уже не справлялась. Для очистки примерялся жидкий хлор, а образовавшийся осадок попадал в Ревдинский пруд. По его словам, новая система обработки промывных вод позволяет больше не сбрасывать сточные воды в пруд.

В 2020 году на Среднем Урале на модернизацию и строительство объектов питьевого водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода" было направлено 1,8 млрд рублей (средства федерального, регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников).

На аналогичные цели в этом году будет израсходовано больше 1,9 млрд рублей, сообщает департамент информполитики региона.

В ходе рабочей поездки губернатор также осмотрел новый детсад, построенный в центре города в рамках нацпроекта "Демография". Он рассчитан на 270 мест, но при необходимости может принимать до 344 детей.

Напомним, в прошлом году "Облгазета" сообщала, что жители Ревды столкнулись с проблемой запаха холодной воды в своих домах. Однако горожан заверили в том, что посторонние запахи и привкусы неопасны для здоровья. Подробнее об этом читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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